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Спасатели обнаружили в горах Грузии тело погибшего альпиниста

Спасатели обнаружили в горах Грузии тело погибшего альпиниста

Sputnik Грузия

Погибшему Арчилу Бадриашвили было 34 года 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T16:06+0400

2024-08-12T16:06+0400

2024-08-12T16:35+0400

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арчил бадриашвили

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альпинисты

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД обнаружили тело погибшего альпиниста Арчила Бадриашвили, потерявшегося на вершине Шхельда в Сванети на каменистом склоне на высоте приблизительно 3,8 тысячи метров, сообщили в ведомстве. В рамках поисково-спасательной операции с привлечением соответствующей спецтехники, вертолета пограничной полиции и пожарных-спасателей тело альпиниста перевезено с горы Шхельда и проводятся соответствующие процедуры. Погибшему альпинисту Арчилу Бадриашвили было 34 года. В 2022 году трое грузинских альпинистов – Бакар Гелашвили, Арчил Бадриашвили и Георгий Тепнадзе были удостоены своего рода "Оскара", награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Orза), за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане. "Золотой ледоруб" – международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, сванети, пакистан, арчил бадриашвили, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, альпинисты