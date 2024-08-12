https://sputnik-georgia.ru/20240812/studenty-v-gruzii-mogut-uznat-rezultaty-ekzamena-po-polucheniyu-granta-289419155.html

Студенты в Грузии могут узнать результаты экзамена по получению гранта

Студенты в Грузии могут узнать результаты экзамена по получению гранта

Sputnik Грузия

Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов в 2024 году 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T17:38+0400

2024-08-12T17:38+0400

2024-08-12T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок опубликовал результаты конкурса на получение студенческого гранта, информация появилась на сайте Центра. Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов в 2024 году. Принять участие в конкурсе могут те студенты, которые хотят получить финансирование или же повысить его. Обязательное условие – участник конкурса должен быть действующим студентом. Чтобы узнать свой результат, студент должен перейти на страницу с результатами – https://online.naec.ge/ueereg/Stud/studDefault.aspx .В соответствующем поле студенту необходимо указать личный номер и девятизначный идентификационный код (указан в экзаменационной карте). В 2024 году 24 экзаменационных центра были открыты в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. На участие в экзаменах зарегистрировалось 80 тысяч аппликантов, в том числе 47 тысяч абитуриентов на участие в ЕНЭ, более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов, более 10 тысяч – на участие в общих экзаменах в магистратуру и 18,9 тысячи – на экзамен для учителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, гранты, единые национальные экзамены