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Дети погибли при пожаре в городе Зугдиди

Дети погибли при пожаре в городе Зугдиди

Sputnik Грузия

В квартире, которую арендовала женщина с четырьмя детьми, не было электричества 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T09:59+0400

2024-08-13T09:59+0400

2024-08-13T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Двое детей погибли, а еще двое членов семьи попали в больницу вследствие пожара в одной из квартир дома в городе Зугдиди в Западной Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" Трагедия произошла в доме на улице Букия в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети). Погибли дети в возрасте 5 и 6 лет. Пожар, по одной из версий, возник от горевшей свечи, так как подача электричества в квартиру была приостановлена. Эту квартиру арендовала женщина с четырьмя детьми. С огнем боролись несколько бригад пожарных-спасателей. МВД возбудило уголовное дело по факту повреждения или уничтожения вещи по неосторожности, что привело к гибели людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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