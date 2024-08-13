https://sputnik-georgia.ru/20240813/deti-pogibli-pri-pozhare-v-gorode-zugdidi-289430623.html
Дети погибли при пожаре в городе Зугдиди
Дети погибли при пожаре в городе Зугдиди
Sputnik Грузия
В квартире, которую арендовала женщина с четырьмя детьми, не было электричества 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T09:59+0400
2024-08-13T09:59+0400
2024-08-13T10:24+0400
происшествия
грузия
новости
зугдиди
западная грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264897692_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_de82166355e6ea221071789114d1ef8d.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Двое детей погибли, а еще двое членов семьи попали в больницу вследствие пожара в одной из квартир дома в городе Зугдиди в Западной Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" Трагедия произошла в доме на улице Букия в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети). Погибли дети в возрасте 5 и 6 лет. Пожар, по одной из версий, возник от горевшей свечи, так как подача электричества в квартиру была приостановлена. Эту квартиру арендовала женщина с четырьмя детьми. С огнем боролись несколько бригад пожарных-спасателей. МВД возбудило уголовное дело по факту повреждения или уничтожения вещи по неосторожности, что привело к гибели людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264897692_0:0:2568:1926_1920x0_80_0_0_43ff6f6fcdc36063394587dfa883c8ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, зугдиди, западная грузия
происшествия, грузия, новости, зугдиди, западная грузия
Дети погибли при пожаре в городе Зугдиди
09:59 13.08.2024 (обновлено: 10:24 13.08.2024)
В квартире, которую арендовала женщина с четырьмя детьми, не было электричества
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Двое детей погибли, а еще двое членов семьи попали в больницу вследствие пожара в одной из квартир дома в городе Зугдиди в Западной Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2"
Трагедия произошла в доме на улице Букия в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети). Погибли дети в возрасте 5 и 6 лет.
Пожар, по одной из версий, возник от горевшей свечи, так как подача электричества в квартиру была приостановлена. Эту квартиру арендовала женщина с четырьмя детьми.
С огнем боролись несколько бригад пожарных-спасателей.
МВД возбудило уголовное дело по факту повреждения или уничтожения вещи по неосторожности, что привело к гибели людей.