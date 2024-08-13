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Олимпийские призеры Грузии - Париж 2024

Олимпийские призеры Грузии - Париж 2024

Sputnik Грузия

Национальная олимпийская сборная Грузии заработала семь медалей на XXXIII летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13.08.2024, Sputnik Грузия

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олимпиада-2024 в париже

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Национальная олимпийская сборная Грузии заработала семь медалей на XXXIII летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Грузинские спортсмены привезли на родину с Олимпиады три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.Олимпийскими чемпионами стали тяжелоатлет Лаша Талахадзе, борец вольного стиля Гено Петриашвили и дзюдоист Лаша Бекаури. Серебро взяли дзюдоисты Илья Суламанидзе и Тато Григалашвили, а также борец вольного стиля Гиви Мачарашвили.Боксер Лаша Гурули заработал бронзовую медаль. В общекомандном зачете Грузия разместилась на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. По количеству золотых медалей на душу населения Грузия заняла седьмое место.

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спорт, грузия, новости, париж, лаша талахадзе, гено петриашвили, лаша бекаури, инфографика, олимпиада-2024 в париже, инфографика