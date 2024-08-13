https://sputnik-georgia.ru/20240813/politolog-iz-uzbekistana-tsentralnaya-aziya-stanovitsya-arenoy-mirovogo-protivostoyaniya-289431765.html

Политолог из Узбекистана: Центральная Азия становится ареной мирового противостояния

Политолог из Узбекистана: Центральная Азия становится ареной мирового противостояния

Sputnik Грузия

Страны Центральной Азии наравне с другими ключевыми точками планеты сегодня становятся полем противостояния глобальных сил, а потому страны региона все чаще... 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T11:14+0400

2024-08-13T11:14+0400

2024-08-13T11:44+0400

мультимедиа

в мире

узбекистан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0d/289431535_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_718aa6db31b221a80b54dd8991498bd4.jpg

Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев. О том, какие цели и трудности есть у стран Центральной Азии на этом пути – в видео.

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, в мире, узбекистан, видео