https://sputnik-georgia.ru/20240813/politolog-iz-uzbekistana-tsentralnaya-aziya-stanovitsya-arenoy-mirovogo-protivostoyaniya-289431765.html
Политолог из Узбекистана: Центральная Азия становится ареной мирового противостояния
Политолог из Узбекистана: Центральная Азия становится ареной мирового противостояния
Sputnik Грузия
Страны Центральной Азии наравне с другими ключевыми точками планеты сегодня становятся полем противостояния глобальных сил, а потому страны региона все чаще... 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T11:14+0400
2024-08-13T11:14+0400
2024-08-13T11:44+0400
мультимедиа
в мире
узбекистан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0d/289431535_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_718aa6db31b221a80b54dd8991498bd4.jpg
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев. О том, какие цели и трудности есть у стран Центральной Азии на этом пути – в видео.
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0d/289431535_319:0:1276:718_1920x0_80_0_0_5a6d57b8896de8fc80c97fa738885e9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, в мире, узбекистан, видео
мультимедиа, в мире, узбекистан, видео
Политолог из Узбекистана: Центральная Азия становится ареной мирового противостояния
11:14 13.08.2024 (обновлено: 11:44 13.08.2024)
Страны Центральной Азии наравне с другими ключевыми точками планеты сегодня становятся полем противостояния глобальных сил, а потому страны региона все чаще задумываются об общей работе над своей безопасностью
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
О том, какие цели и трудности есть у стран Центральной Азии на этом пути – в видео.