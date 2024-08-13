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Проливной дождь затопил улицы и дома в Батуми

Проливной дождь затопил улицы и дома в Батуми

Sputnik Грузия

Сотрудники мэрии всю ночь проводили работы по очистке водосточных колодцев и каналов, выходящих в море 13.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Непогода создала проблемы жителям и гостям черноморского курортного города Батуми (АР Аджария), где проливной дождь затопил подвалы и дворы жилых домов, а на нескольких улицах было затруднено движение автотранспорта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Соответствующие службы мэрии города работали в интенсивном режиме всю ночь. На месте находился мэр Батуми Арчил Чиковани. По его словам, ограничений в связи с передвижением общественного транспорта не было. Что касается сообщений от населения города, то, по информации мэра, всего поступило около 50 сообщений о происшествии. "Необходимо отметить, что службы, как муниципальные, так и чрезвычайные, находятся в полной готовности и оказывают населению соответствующую помощь", – отметил Чиковани.Сотрудники мэрии всю ночь проводили работы по очистке водосточных колодцев и каналов, выходящих в море. На данном этапе ситуация стабильная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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