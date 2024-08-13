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Проливной дождь затопил улицы и дома в Батуми
Проливной дождь затопил улицы и дома в Батуми
Sputnik Грузия
Сотрудники мэрии всю ночь проводили работы по очистке водосточных колодцев и каналов, выходящих в море 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T11:15+0400
2024-08-13T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Непогода создала проблемы жителям и гостям черноморского курортного города Батуми (АР Аджария), где проливной дождь затопил подвалы и дворы жилых домов, а на нескольких улицах было затруднено движение автотранспорта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Соответствующие службы мэрии города работали в интенсивном режиме всю ночь. На месте находился мэр Батуми Арчил Чиковани. По его словам, ограничений в связи с передвижением общественного транспорта не было. Что касается сообщений от населения города, то, по информации мэра, всего поступило около 50 сообщений о происшествии. "Необходимо отметить, что службы, как муниципальные, так и чрезвычайные, находятся в полной готовности и оказывают населению соответствующую помощь", – отметил Чиковани.Сотрудники мэрии всю ночь проводили работы по очистке водосточных колодцев и каналов, выходящих в море. На данном этапе ситуация стабильная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, происшествия, батуми
грузия, новости, погода, происшествия, батуми
Проливной дождь затопил улицы и дома в Батуми
11:15 13.08.2024 (обновлено: 11:47 13.08.2024)
Сотрудники мэрии всю ночь проводили работы по очистке водосточных колодцев и каналов, выходящих в море
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Непогода создала проблемы жителям и гостям черноморского курортного города Батуми (АР Аджария), где проливной дождь затопил подвалы и дворы жилых домов, а на нескольких улицах было затруднено движение автотранспорта.
Соответствующие службы мэрии города работали в интенсивном режиме всю ночь. На месте находился мэр Батуми Арчил Чиковани.
"Стихийно пришедшие обильные осадки создали определенные препятствия на разных адресах города, на 14 локациях. Традиционно это те локации, которые находятся ниже уровня моря. Ведутся работы по откачке воды как во дворах собственников квартир, так и на жилых адресах", – заявил Чиковани.
По его словам, ограничений в связи с передвижением общественного транспорта не было. Что касается сообщений от населения города, то, по информации мэра, всего поступило около 50 сообщений о происшествии.
"Необходимо отметить, что службы, как муниципальные, так и чрезвычайные, находятся в полной готовности и оказывают населению соответствующую помощь", – отметил Чиковани.
Сотрудники мэрии всю ночь проводили работы по очистке водосточных колодцев и каналов, выходящих в море. На данном этапе ситуация стабильная.