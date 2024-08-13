https://sputnik-georgia.ru/20240813/rynok-tovarov-povsednevnogo-sprosa-v-gruzii--issledovanie-289428832.html
Рынок товаров повседневного спроса в Грузии – исследование
Рынок товаров повседневного спроса в Грузии – исследование
Sputnik Грузия
Аналитики предполагают, что рынок продолжит расти в среднем за год на 4% в 2024 и 2025 годах 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T11:52+0400
2024-08-13T11:52+0400
2024-08-13T11:52+0400
грузия
экономика
новости
торговля
продукты питания
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_05ce026e73b4c6c9550b5f3426e41910.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Общие доходы рынка товаров повседневного спроса в Грузии после скачка из-за кратковременных факторов стабилизируются в 2024 году, а рост будет в основном обусловлен естественным спросом, говорится в исследовании рынка аналитической компании TBC Capital. Согласно данным исследования, рынок испытал резкий скачок в 2022 году, что было вызвано эффектом пандемии, ростом мигрантов и увеличением инфляции, когда его годовой доход вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 19,4 миллиарда лари, уже в 2023 году рост доходов за счет снижения эффектов риск-факторов замедлился и составил лишь 5% за год. Аналитики предполагают, что рынок продолжит расти в среднем за год на 4% в 2024 и 2025 годах. Организованный рынок характеризуется жесткой конкуренцией, что подтверждается изменением долей рынка за короткий период времени. В частности, если в 2022 году доля организованного рынка составляла 30% , то в 2023 она достигла 36%,а уже к концу 2024 года она составит, по предположению аналитиков, 41%. После пандемии рост организованного рынка был обусловлен восстановлением естественного спроса, поглощением неорганизованного рынка и динамикой инфляции. По их данным, если на май 2023 года из общего дохода организованного рынка товаров повседневного спроса на регионы приходилось лишь 34,1%, то в мае 2024 года – 37,6%. При этом на востоке Грузии доля организованного рынка товаров повседневного спроса в 2023 году составляла 18% от общего рынка, а на западе – 39%. Годовой рост доли рынка составил на западе 5%, а на востоке – 4%. Аналитики отмечают, что продажи рынка остаются стабильными последние три года, а средний чек составляет 16 лари. Однако в тоже время жесткая конкуренция привела к снижению рентабельности в 2024 году. Кроме того, рост заработной платы и волатильность валютного курса негативно повлияли на операционные показатели рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818254_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_23246f0b9f4153a5ba5dcc8229cade38.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, торговля, продукты питания
грузия, экономика, новости, торговля, продукты питания
Рынок товаров повседневного спроса в Грузии – исследование
Аналитики предполагают, что рынок продолжит расти в среднем за год на 4% в 2024 и 2025 годах
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Общие доходы рынка товаров повседневного спроса в Грузии после скачка из-за кратковременных факторов стабилизируются в 2024 году, а рост будет в основном обусловлен естественным спросом, говорится в исследовании рынка аналитической компании TBC Capital.
Согласно данным исследования, рынок испытал резкий скачок в 2022 году, что было вызвано эффектом пандемии, ростом мигрантов и увеличением инфляции, когда его годовой доход вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 19,4 миллиарда лари, уже в 2023 году рост доходов за счет снижения эффектов риск-факторов замедлился и составил лишь 5% за год.
Аналитики предполагают, что рынок продолжит расти в среднем за год на 4% в 2024 и 2025 годах.
"В тоже время аналитики предполагают, что организованный рынок товаров повседневного спроса в Грузии продолжит расти за счет неорганизованного рынка и достигнет 45% от общего объема рынка к концу 2025 года", – говорится в отчете.
Организованный рынок характеризуется жесткой конкуренцией, что подтверждается изменением долей рынка за короткий период времени. В частности, если в 2022 году доля организованного рынка составляла 30% , то в 2023 она достигла 36%,а уже к концу 2024 года она составит, по предположению аналитиков, 41%.
После пандемии рост организованного рынка был обусловлен восстановлением естественного спроса, поглощением неорганизованного рынка и динамикой инфляции.
"Ожидается, что организованный рынок продолжит рост в 2024 году и далее, в основном за счет региональной экспансии", – отмечают аналитики.
По их данным, если на май 2023 года из общего дохода организованного рынка товаров повседневного спроса на регионы приходилось лишь 34,1%, то в мае 2024 года – 37,6%.
При этом на востоке Грузии доля организованного рынка товаров повседневного спроса в 2023 году составляла 18% от общего рынка, а на западе – 39%. Годовой рост доли рынка составил на западе 5%, а на востоке – 4%.
Аналитики отмечают, что продажи рынка остаются стабильными последние три года, а средний чек составляет 16 лари.
Однако в тоже время жесткая конкуренция привела к снижению рентабельности в 2024 году. Кроме того, рост заработной платы и волатильность валютного курса негативно повлияли на операционные показатели рынка.