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Рынок товаров повседневного спроса в Грузии – исследование

Рынок товаров повседневного спроса в Грузии – исследование

Sputnik Грузия

Аналитики предполагают, что рынок продолжит расти в среднем за год на 4% в 2024 и 2025 годах 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T11:52+0400

2024-08-13T11:52+0400

2024-08-13T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Общие доходы рынка товаров повседневного спроса в Грузии после скачка из-за кратковременных факторов стабилизируются в 2024 году, а рост будет в основном обусловлен естественным спросом, говорится в исследовании рынка аналитической компании TBC Capital. Согласно данным исследования, рынок испытал резкий скачок в 2022 году, что было вызвано эффектом пандемии, ростом мигрантов и увеличением инфляции, когда его годовой доход вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 19,4 миллиарда лари, уже в 2023 году рост доходов за счет снижения эффектов риск-факторов замедлился и составил лишь 5% за год. Аналитики предполагают, что рынок продолжит расти в среднем за год на 4% в 2024 и 2025 годах. Организованный рынок характеризуется жесткой конкуренцией, что подтверждается изменением долей рынка за короткий период времени. В частности, если в 2022 году доля организованного рынка составляла 30% , то в 2023 она достигла 36%,а уже к концу 2024 года она составит, по предположению аналитиков, 41%. После пандемии рост организованного рынка был обусловлен восстановлением естественного спроса, поглощением неорганизованного рынка и динамикой инфляции. По их данным, если на май 2023 года из общего дохода организованного рынка товаров повседневного спроса на регионы приходилось лишь 34,1%, то в мае 2024 года – 37,6%. При этом на востоке Грузии доля организованного рынка товаров повседневного спроса в 2023 году составляла 18% от общего рынка, а на западе – 39%. Годовой рост доли рынка составил на западе 5%, а на востоке – 4%. Аналитики отмечают, что продажи рынка остаются стабильными последние три года, а средний чек составляет 16 лари. Однако в тоже время жесткая конкуренция привела к снижению рентабельности в 2024 году. Кроме того, рост заработной платы и волатильность валютного курса негативно повлияли на операционные показатели рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, торговля, продукты питания