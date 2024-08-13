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Вниманию автомобилистов! Движение на площади Героев в Тбилиси будет частично ограничено
Вниманию автомобилистов! Движение на площади Героев в Тбилиси будет частично ограничено
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Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T16:15+0400
2024-08-13T16:15+0400
2024-08-13T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по эстакаде на площади Героев в направлении Варазисхеви в Тбилиси будет частично ограничено в течение десяти дней начиная с 23:00 14 августа, сообщили в мэрии столицы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов! Движение на площади Героев в Тбилиси будет частично ограничено
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по эстакаде на площади Героев в направлении Варазисхеви в Тбилиси будет частично ограничено в течение десяти дней начиная с 23:00 14 августа, сообщили в мэрии столицы.
Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк.
Ограничения связаны с восстановлением существующих деформационных швов – в связи с плановыми работами движение транспорта на перекрестке, ведущем к Варазисхеви, будет частично ограничено.
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства.