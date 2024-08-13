https://sputnik-georgia.ru/20240813/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-na-ploschadi-geroev-v-tbilisi-budet-chastichno-ogranicheno-289436675.html

Вниманию автомобилистов! Движение на площади Героев в Тбилиси будет частично ограничено

Вниманию автомобилистов! Движение на площади Героев в Тбилиси будет частично ограничено

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T16:15+0400

2024-08-13T16:15+0400

2024-08-13T16:15+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Движение автотранспорта по эстакаде на площади Героев в направлении Варазисхеви в Тбилиси будет частично ограничено в течение десяти дней начиная с 23:00 14 августа, сообщили в мэрии столицы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Площадь Героев – это крупная транспортная развязка улиц Варазисхеви, Гамсахурдия, Костава, Чабуа Амиреджиби и проспекта царицы Тамар. В 1927 году здесь был построен зоопарк. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители