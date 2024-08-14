Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240814/289452188.html
Самый яркий метеорный поток года – летние Персеиды
Самый яркий метеорный поток года – летние Персеиды
Sputnik Грузия
Метеорный поток Персеиды достиг пика. В этот раз само по себе красивое явление кое-где совпало с северным сиянием. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие... 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T15:58+0400
2024-08-14T15:58+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0e/289452370_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_e0e5ed487d6ada4f2800c41f1b7d7780.jpg
Ежегодно в августе над землей проносятся "падающие звезды" – когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р/Свифта-Туттля. И вот уже несколько дней люди могут наслаждаться редким зрелищем невооруженным взглядом – для этого нужно просто отъехать подальше от города, чтобы не мешал свет.Наибольшее количество метеоритов можно было наблюдать в ночь с 12 на 13 – до 150 в час, но если не успели, поток продолжается до 24 августа.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0e/289452370_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_44613c779745de5771749889b703e9e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости в фотографиях

Самый яркий метеорный поток года – летние Персеиды

15:58 14.08.2024
Подписаться
Метеорный поток Персеиды достиг пика. В этот раз само по себе красивое явление кое-где совпало с северным сиянием. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки
Ежегодно в августе над землей проносятся "падающие звезды" – когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р/Свифта-Туттля. И вот уже несколько дней люди могут наслаждаться редким зрелищем невооруженным взглядом – для этого нужно просто отъехать подальше от города, чтобы не мешал свет.
Наибольшее количество метеоритов можно было наблюдать в ночь с 12 на 13 – до 150 в час, но если не успели, поток продолжается до 24 августа.
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Падающая звезда над церковью Рождества Христова в деревне Гололобово в Московской области.

Падающая звезда над церковью Рождества Христова в деревне Гололобово в Московской области. - Sputnik Грузия
1/9
© AP Photo / Pavel Bednyakov

Падающая звезда над церковью Рождества Христова в деревне Гололобово в Московской области.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Звездное небо в селе Ивановское Тверской области.

Звездное небо в селе Ивановское Тверской области. - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Звездное небо в селе Ивановское Тверской области.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды.

CC BY-SA 2.0 / Ann-Sophie Qvarnström / Pink aurora with two small Perseid meteors over Tuntorp

Метеорный поток Персеиды в Швеции.

Метеорный поток Персеиды в Швеции. - Sputnik Грузия
4/9
CC BY-SA 2.0 / Ann-Sophie Qvarnström / Pink aurora with two small Perseid meteors over Tuntorp

Метеорный поток Персеиды в Швеции.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Звездное небо, наблюдаемое в селе Ивановское Тверской области, во время метеорного потока Персеиды.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv

Метеорный поток Персеиды в предгорье Краснодарского края.

Метеорный поток Персеиды в предгорье Краснодарского края. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv

Метеорный поток Персеиды в предгорье Краснодарского края.

CC BY 2.0 / Manolo Gómez / Aurora Borealis in Brandenburg

Метеорный поток Персеиды в Германии.

Метеорный поток Персеиды в Германии. - Sputnik Грузия
8/9
CC BY 2.0 / Manolo Gómez / Aurora Borealis in Brandenburg

Метеорный поток Персеиды в Германии.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0