Самый яркий метеорный поток года – летние Персеиды

Ежегодно в августе над землей проносятся "падающие звезды" – когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р/Свифта-Туттля. И вот уже несколько дней люди могут наслаждаться редким зрелищем невооруженным взглядом – для этого нужно просто отъехать подальше от города, чтобы не мешал свет.Наибольшее количество метеоритов можно было наблюдать в ночь с 12 на 13 – до 150 в час, но если не успели, поток продолжается до 24 августа.
Метеорный поток Персеиды достиг пика. В этот раз само по себе красивое явление кое-где совпало с северным сиянием. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки
Ежегодно в августе над землей проносятся "падающие звезды" – когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р/Свифта-Туттля. И вот уже несколько дней люди могут наслаждаться редким зрелищем невооруженным взглядом – для этого нужно просто отъехать подальше от города, чтобы не мешал свет.
Наибольшее количество метеоритов можно было наблюдать в ночь с 12 на 13 – до 150 в час, но если не успели, поток продолжается до 24 августа.