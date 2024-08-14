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Самый яркий метеорный поток года – летние Персеиды

Самый яркий метеорный поток года – летние Персеиды

Sputnik Грузия

Метеорный поток Персеиды достиг пика. В этот раз само по себе красивое явление кое-где совпало с северным сиянием. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие... 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T15:58+0400

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Ежегодно в августе над землей проносятся "падающие звезды" – когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р/Свифта-Туттля. И вот уже несколько дней люди могут наслаждаться редким зрелищем невооруженным взглядом – для этого нужно просто отъехать подальше от города, чтобы не мешал свет.Наибольшее количество метеоритов можно было наблюдать в ночь с 12 на 13 – до 150 в час, но если не успели, поток продолжается до 24 августа.

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