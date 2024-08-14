https://sputnik-georgia.ru/20240814/dvizhenie-v-napravlenii-gruzino-rossiyskoy-granitsy-ogranichat-na-tri-dnya-289445426.html

Движение в направлении грузино-российской границы ограничат на три дня

Движение в направлении грузино-российской границы ограничат на три дня

Sputnik Грузия

Тоннель будет закрыт для профилактических работ 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T10:52+0400

2024-08-14T10:52+0400

2024-08-14T11:04+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904933_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_ca6aa8b4384746e2d1f12b58b7b1d1f1.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Девдоракский автомобильный тоннель, расположенный на дороге, ведущей к грузино-российской границе, будет закрыт в дневное время, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ограничения для всех видов автотранспорта будут действовать в течении трех дней: 15, 16 и 17 августа с 10:00 до 19:00 по местному времени. В это время тоннель будет закрыт для профилактических работ. Девдоракский тоннель расположен на 132-135 километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) в районе грузино-российской границы. Масштабное строительство завершилось в сентябре 2018 года. Тоннель протяженностью два километра с проезжей частью шириной 8,5 метра был построен на стыке Дарьяльского и Девдоракского ущелий. После завершения строительства передвижение в Дарьяльском ущелье стало более безопасным, что в свою очередь способствует сохранению транзитной функции страны. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс является одной из самых опасных дорог Грузии. Зимой из-за сложных климатических условий дорогу часто закрывают, что создает большие проблемы людям, путешествующим из России в Грузию, а также тем, кто перевозит грузы. На данный момент это единственная действующая автомобильная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители