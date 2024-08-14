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Экспорт из Грузии установил рекорд – новая статистика внешней торговли
Экспорт из Грузии установил рекорд – новая статистика внешней торговли
Sputnik Грузия
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В июле 2024 года по сравнению с предыдущим годом экспорт из Грузии увеличился на 29,5% и достиг рекордного объема в 682,3 миллиона долларов, сообщило министерство экономики и устойчивого развития страны. По данным ведомства, в июле импорт увеличился на 7,2% и достиг 1420,2 миллиона штук. Внешняя торговля за семь месяцевВнешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 12,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За семь месяцев 2024 года в страну импортировали продукцию на 9 миллиардаов долларов, что на 2,9% больше данных за январь-июль 2023 года.Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,3% больше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.За год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Экспорт из Грузии установил рекорд – новая статистика внешней торговли
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В июле 2024 года по сравнению с предыдущим годом экспорт из Грузии увеличился на 29,5% и достиг рекордного объема в 682,3 миллиона долларов, сообщило министерство экономики и устойчивого развития страны.
По данным ведомства, в июле импорт увеличился на 7,2% и достиг 1420,2 миллиона штук.
Внешняя торговля за семь месяцев
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2024 года вырос на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 12,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За семь месяцев 2024 года в страну импортировали продукцию на 9 миллиардаов долларов, что на 2,9% больше данных за январь-июль 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июль 2024 года
Показатель
Объем, млн. долларов
Рост, %
Экспорт
3 530,0
-1,4
Импорт
9 034,5
2,9
Всего
12 564,5
1,6
Экспорт составил 3,5 миллиарда долларов, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 5,5 миллиарда долларов, что на 11,3% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За год в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.