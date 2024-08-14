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Государство конфискует три участка земли у владельцев на востоке Грузии
Государство конфискует три участка земли у владельцев на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Экспроприация имущества производится в том случае, если собственник земли и государство не смогли договориться о выкупе земли 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T12:52+0400
2024-08-14T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Власти Грузии экспроприируют недвижимое имущество трех семей в Марнеульском районе, которые отказались от предложенной государством компенсации в рамках проекта строительства трассы Восток-Запад, говорится в информации на сайте "Законодательного вестника Грузии". Речь идет о строительстве восточных участков трассы Восток-Запад, между городом Рустави и пограничными пунктами на границе с Арменией (Садахло) и Азербайджаном (Красный мост). Всего под экспроприацию попадут земельные сельскохозяйственные участки трех семей общей площадью 102,2 тысячи квадратных метра. Экспроприация осуществляется на основании закона "О правилах изъятия собственности на обязательные общественные нужды". Экспроприация имущества производится в том случае, если собственник земли и государство не смогли договориться о выкупе земли. У собственников есть месяц, чтобы обжаловать экспроприацию в суде и потребовать компенсацию. В Грузии трасса Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, рустави, азербайджан, армения, автодорога восток-запад

Государство конфискует три участка земли у владельцев на востоке Грузии

12:52 14.08.2024
© Sputnik / Vladimir UmikashviliТрасса у города Рустави
Трасса у города Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Экспроприация имущества производится в том случае, если собственник земли и государство не смогли договориться о выкупе земли
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Власти Грузии экспроприируют недвижимое имущество трех семей в Марнеульском районе, которые отказались от предложенной государством компенсации в рамках проекта строительства трассы Восток-Запад, говорится в информации на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Речь идет о строительстве восточных участков трассы Восток-Запад, между городом Рустави и пограничными пунктами на границе с Арменией (Садахло) и Азербайджаном (Красный мост).
Всего под экспроприацию попадут земельные сельскохозяйственные участки трех семей общей площадью 102,2 тысячи квадратных метра.

"Всего закуплена 401 единица имущества, в том числе есть жилые дома и земельные участки. По данным на сегодняшний день, из 285 семей десять отказались от предложенной компенсации", – говорится в материалах на сайте агентства.

Экспроприация осуществляется на основании закона "О правилах изъятия собственности на обязательные общественные нужды".
Экспроприация имущества производится в том случае, если собственник земли и государство не смогли договориться о выкупе земли.
У собственников есть месяц, чтобы обжаловать экспроприацию в суде и потребовать компенсацию.
В Грузии трасса Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
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