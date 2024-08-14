https://sputnik-georgia.ru/20240814/gosudarstvo-konfiskuet-tri-uchastka-zemli-u-vladeltsev-na-vostoke-gruzii-289442408.html

Государство конфискует три участка земли у владельцев на востоке Грузии

Государство конфискует три участка земли у владельцев на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Экспроприация имущества производится в том случае, если собственник земли и государство не смогли договориться о выкупе земли 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T12:52+0400

2024-08-14T12:52+0400

2024-08-14T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Власти Грузии экспроприируют недвижимое имущество трех семей в Марнеульском районе, которые отказались от предложенной государством компенсации в рамках проекта строительства трассы Восток-Запад, говорится в информации на сайте "Законодательного вестника Грузии". Речь идет о строительстве восточных участков трассы Восток-Запад, между городом Рустави и пограничными пунктами на границе с Арменией (Садахло) и Азербайджаном (Красный мост). Всего под экспроприацию попадут земельные сельскохозяйственные участки трех семей общей площадью 102,2 тысячи квадратных метра. Экспроприация осуществляется на основании закона "О правилах изъятия собственности на обязательные общественные нужды". Экспроприация имущества производится в том случае, если собственник земли и государство не смогли договориться о выкупе земли. У собственников есть месяц, чтобы обжаловать экспроприацию в суде и потребовать компенсацию. В Грузии трасса Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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