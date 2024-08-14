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Ищенко: план ВСУ в Курской области и ситуация на украинско-белорусской границе
Ищенко: план ВСУ в Курской области и ситуация на украинско-белорусской границе
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Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T11:14+0400
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Почему ВСУ снимают резервы с Донбасса, а не отправляют в Курскую область новые силы, о которых не так давно объявлял Зеленский? В чем главная цель прорыва ВСУ в Курской области? Для чего Запад рассказывает, что якобы не знает о планах и целях ВСУ? Как бесконтрольная информация создает информационный хаос и как противник научился этим пользоваться? Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, донбасс, россия, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, донбасс, россия, политика, видео
Ищенко: план ВСУ в Курской области и ситуация на украинско-белорусской границе
11:14 14.08.2024 (обновлено: 13:16 14.08.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика"
Почему ВСУ снимают резервы с Донбасса, а не отправляют в Курскую область новые силы, о которых не так давно объявлял Зеленский? В чем главная цель прорыва ВСУ в Курской области?
Для чего Запад рассказывает, что якобы не знает о планах и целях ВСУ? Как бесконтрольная информация создает информационный хаос и как противник научился этим пользоваться?
Обо всем этом в интервью “Sputnik на русском” рассказал политолог Ростислав Ищенко.