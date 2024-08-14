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Картинам Пиросмани в Тбилиси угрожают насекомые?
Картинам Пиросмани в Тбилиси угрожают насекомые?
Sputnik Грузия
С 16 августа Национальная галерея продолжит работы в обычном режиме 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T11:52+0400
2024-08-14T11:52+0400
2024-08-14T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Экспонатам, хранящимся в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси, в частности, работам великого грузинского художника Нико Пиросмани, не угрожают насекомые, обнаруженные на нескольких картинах из временной экспозиции, говорится в распространенном администрацией сообщении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информация о том, что редчайшим экспонатам Национальной галереи угрожают клопы, прозвучала в эфире телекомпании "Мтавари архи" 13 августа. Подобные сообщения, распространенные в СМИ, в администрации галереи назвали поверхностными.Администрация галереи незамедлительно приняла необходимые меры и вывезла работы из выставочного пространства.Как пояснили в администрации галереи, насекомые были обнаружены на нескольких экспонатах, привезенных извне для временной выставки.С 16 августа Национальная галерея продолжит работы в обычном режиме, и посетители увидят масштабную ретроспективную выставку художницы-сюрреалиста Нино Лорткипанидзе. Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе расположена на проспекте Руставели в Тбилиси. Является частью Национального музея и одним из главных выставочных пространств Грузии. Выставочное пространство также известно как "Голубая галерея". В постоянной экспозиции галереи представлены работы Нико Пиросмани, Давида Какабадзе, Ладо Гудиашвили и Якоба Николадзе. В Национальном музее Грузии хранятся 146 работ Нико Пиросмани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, общество, тбилиси, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, нико пиросмани
грузия, новости, культура, общество, тбилиси, национальная галерея имени дмитрия шеварднадзе, нико пиросмани
Картинам Пиросмани в Тбилиси угрожают насекомые?
С 16 августа Национальная галерея продолжит работы в обычном режиме
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Экспонатам, хранящимся в Национальной галерее им. Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси, в частности, работам великого грузинского художника Нико Пиросмани, не угрожают насекомые, обнаруженные на нескольких картинах из временной экспозиции, говорится в распространенном администрацией сообщении.
Информация о том, что редчайшим экспонатам Национальной галереи угрожают клопы, прозвучала в эфире телекомпании "Мтавари архи" 13 августа. Подобные сообщения, распространенные в СМИ, в администрации галереи назвали поверхностными.
Администрация галереи незамедлительно приняла необходимые меры и вывезла работы из выставочного пространства.
"Работы были вывезены из выставочного пространства, проведена санитарная уборка. Исходя из этого, произведениям искусства, представленным в выставочных залах и хранилищах, в том числе произведениям Пиросмани, ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Как пояснили в администрации галереи, насекомые были обнаружены на нескольких экспонатах, привезенных извне для временной выставки.
С 16 августа Национальная галерея продолжит работы в обычном режиме, и посетители увидят масштабную ретроспективную выставку художницы-сюрреалиста Нино Лорткипанидзе.
Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе расположена на проспекте Руставели в Тбилиси. Является частью Национального музея и одним из главных выставочных пространств Грузии. Выставочное пространство также известно как "Голубая галерея".
В постоянной экспозиции галереи представлены работы Нико Пиросмани, Давида Какабадзе, Ладо Гудиашвили и Якоба Николадзе.
В Национальном музее Грузии хранятся 146 работ Нико Пиросмани.