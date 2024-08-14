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Храм Эртацминда в Грузии – история жертвы на века

Храм Эртацминда в Грузии – история жертвы на века

Sputnik Грузия

Трагическая история об уникальном храме XIII века Эртацминда, который является важным памятником эпохи "золотого века" грузинской архитектуры 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T17:47+0400

2024-08-14T17:47+0400

2024-08-14T17:47+0400

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В истории Грузии XVII века есть яркий эпизод, когда полководец грузинского царства Картли Георгий Саакадзе (более известный как Великий Моурави) привел в засаду 120-тысячное иранское войско, зная о том, что первой же жертвой битвы станет его единственный сын Паата, находившийся в заложниках у шаха Аббаса I.Войско было разбито, но вместе с победой Великий Моурави получил голову сына. Ради высшей цели Саакадзе положил на алтарь самого близкого и любимого человека, а Паата это знал и был готов погибнуть!Этот трагический эпизод из истории Грузии придает особое значение месту, которое находится в районе Каспи – в селе Эртацминда.В этом селе стоит памятник грузинского зодчества XIII века – церковь имени Святого Эстате, или храм Эртацминда. Именно здесь похоронена голова сына Георгия Саакадзе – Пааты.Сначала была похоронена голова Пааты, а позднее с помощью тбилисских торговцев Георгий Саакадзе привез тело сына, которое тоже было похоронено в этом месте. Мраморная доска с упоминанием этого факта находится внутри собора на северной стене.Впоследствии у князей Саакадзе этот собор стал чем-то вроде некрополя. С 1610 года Эртацминда становится фамильной гробницей потомков Саакадзе – рода Тархан-Моурави.Чье имя носит храм?Храм освящен в честь Святого Эстате (Евстафия). Это Великомученик Евстафий, он же Евстафий Плакида, или Евстафий Римский. Он был римским военачальником, который, по преданию, принял христианство после того, как на охоте, меж рогов преследуемого им оленя, появился перед ним образ распятого Спасителя.Олень с распятием стал символом Святого Евстафия, и в соборе его можно видеть на некоторых фресках. Он же изображён на спинке резного трона в центре храма. Евстафий был убит по приказу императора Адриана в Риме в 118 году.Что известно о храме?В начале XIII века в стране строятся последние памятники "золотой эпохи": Цугругашени, Бетания, Питарети и Эртацминда. Исследователи связывают создание этого памятника с периодом царствования царицы Русудан (1220-1245 гг.).В начале XVII века эти края принадлежали князьям Саакадзе. В 1609 году отряд татар пришел в это место с юга в поисках царя Луарсаба, который скрывался неподалеку в крепости Цхирети. Проводник увел татар в Рконское ущелье, откуда они пришли в Эртацминда и сожгли село. Храм при этом каким-то образом не пострадал.Храм стоит посередине села, разбитого на склоне горы. Местные жители рассказывают, что у церкви есть ограда, которая раньше имела семь башен, большая часть из них полностью разрушена.Никаких прямых сведений о длительной исторической жизни этого памятника не осталось, но это один из первых крестово-купольных храмов Грузии.Специалисты предполагают, что одно из самых сильных повреждений здание получило во время землетрясения в конце XIII века, согласно грузинской летописи, тогда на церквях не остались даже купола.Легко предположить, что Эртацминда попала и под нашествие Темурленга в конце XIV века. Документы, связанные с Эртацминда, сохранились в небольшом количестве, и они ничего не рассказывают о самой церкви. К тому же они датируются не ранее чем XVI веком и содержат информацию о пожертвованиях или покупках.Интересные фактыПравее алтаря сейчас стоит деревянный шкаф. Он расположен на каменной конструкции с ножками, которая украшена колокольчиком. Есть поверье, что если три раза проползти под ним и загадать желание, то оно обязательно сбудется.Это место особенное, ведь когда-то оно имело назначение крепости-города.Сам Шах-Аббас был впечатлен этим сооружением – здесь была ограда в два ряда с семью башнями. Когда на край нападали враги, жители около 25 сел Картли собирались именно здесь и защищались отсюда.Есть еще одна деталь, связанная с этим местом. На одной из стен храма вырезано отверстие, в которое была проведена цепь. Сюда в день Эртацминда приводили душевнобольных, сажали на скамейку и привязывали к этой цепи. Согласно преданию, на второй день больные излечивались.С XVII века и по сей день за этим храмом следят потомки Саакадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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