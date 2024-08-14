https://sputnik-georgia.ru/20240814/napadenie-na-kurera-v-tbilisi--politsiya-zaderzhala-obvinyaemogo-289446650.html

Нападение на курьера в Тбилиси – полиция задержала обвиняемого

Нападение на курьера в Тбилиси – полиция задержала обвиняемого

Sputnik Грузия

По данным следствия, между обвиняемым и курьером возник спор из-за доставки: мужчина не досчитался части заказа 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T13:15+0400

2024-08-14T13:15+0400

2024-08-14T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали мужчину, разыскиваемого по делу об избиении и ранении курьера службы доставки Glovo в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нападение на курьера произошло 6 июля в районе Сабуртало в Тбилиси. Обвиняемому 37 лет, он был ранее судим. По данным следствия, между обвиняемым и курьером возник спор из-за доставки: мужчина не досчитался части заказа. В результате он избил курьера и ранил его несколькими выстрелами из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Ранее прокуратура заочно предъявила мужчине обвинение по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Тбилисский городской суд также заочно избрал лишение свободы в качестве меры пресечения. Обвиняемый переведен в пенитенциарное учреждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, общество, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд