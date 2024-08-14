https://sputnik-georgia.ru/20240814/podrostok-utonul-v-reke-na-vostoke-gruzii-289446202.html

Подросток утонул в реке на Востоке Грузии

Подросток утонул в реке на Востоке Грузии

Sputnik Грузия

Известно, что вчера подростки находились на берегу реки, когда один из них упал в воду 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T11:55+0400

2024-08-14T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Спасатели нашли тело 17-летнего подростка в реке Храми у села Нахидури в Болнисском районе (регион Квемо Картли) – поиски продолжались почти сутки, сообщает телеканал "Формула". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию подтверждает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Известно, что вчера подростки находились на берегу реки, когда один из них упал в воду. К поисково-спасательной операции были привлечены водолазы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, болниси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, общество, мвд грузии