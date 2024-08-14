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Подросток утонул в реке на Востоке Грузии
Подросток утонул в реке на Востоке Грузии
Sputnik Грузия
Известно, что вчера подростки находились на берегу реки, когда один из них упал в воду 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Спасатели нашли тело 17-летнего подростка в реке Храми у села Нахидури в Болнисском районе (регион Квемо Картли) – поиски продолжались почти сутки, сообщает телеканал "Формула". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Информацию подтверждает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Известно, что вчера подростки находились на берегу реки, когда один из них упал в воду. К поисково-спасательной операции были привлечены водолазы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, болниси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, общество, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, болниси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, общество, мвд грузии

Подросток утонул в реке на Востоке Грузии

11:55 14.08.2024
© photo: Sputnik / StringerГорный пейзаж. Рача
Горный пейзаж. Рача - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Известно, что вчера подростки находились на берегу реки, когда один из них упал в воду
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Спасатели нашли тело 17-летнего подростка в реке Храми у села Нахидури в Болнисском районе (регион Квемо Картли) – поиски продолжались почти сутки, сообщает телеканал "Формула".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Информацию подтверждает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Известно, что вчера подростки находились на берегу реки, когда один из них упал в воду. К поисково-спасательной операции были привлечены водолазы.
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