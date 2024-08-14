https://sputnik-georgia.ru/20240814/pokhischenie-nevesty-na-vostoke-gruzii--politsiya-zaderzhala-pyaterykh-chelovek-289449653.html

Похищение невесты на востоке Грузии – полиция задержала пятерых человек

Похищение невесты на востоке Грузии – полиция задержала пятерых человек

Sputnik Грузия

Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T14:00+0400

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2024-08-14T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Полиция региона Кахети задержала пятерых человек за незаконное лишение свободы 24-летней девушки с целью заключения брака, одного также обвиняют в изнасиловании, сообщила пресс-служба МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствием установлено, что один из обвиняемых, 26-летний мужчина, похитил девушку с целью женитьбы и подверг ее сексуальному насилию. Сотрудники полиции Лагодехского районного управления задержали его по обвинению в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Остальные четверо обвиняемых, участвовавших в похищении, задержаны лишь за незаконное лишение свободы. Самому младшему из них 21 год, старшему – 56 лет. Один из них был ранее судим. Полиция обнаружила похищенную девушку в селе Караджала (Телавский район) в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.Преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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происшествия, новости, общество, грузия, кахети, похищение невест, мвд грузии