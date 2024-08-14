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Похищение невесты на востоке Грузии – полиция задержала пятерых человек
Похищение невесты на востоке Грузии – полиция задержала пятерых человек
Sputnik Грузия
Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T14:00+0400
2024-08-14T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Полиция региона Кахети задержала пятерых человек за незаконное лишение свободы 24-летней девушки с целью заключения брака, одного также обвиняют в изнасиловании, сообщила пресс-служба МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Следствием установлено, что один из обвиняемых, 26-летний мужчина, похитил девушку с целью женитьбы и подверг ее сексуальному насилию. Сотрудники полиции Лагодехского районного управления задержали его по обвинению в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Остальные четверо обвиняемых, участвовавших в похищении, задержаны лишь за незаконное лишение свободы. Самому младшему из них 21 год, старшему – 56 лет. Один из них был ранее судим. Полиция обнаружила похищенную девушку в селе Караджала (Телавский район) в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.Преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, общество, грузия, кахети, похищение невест, мвд грузии
происшествия, новости, общество, грузия, кахети, похищение невест, мвд грузии

Похищение невесты на востоке Грузии – полиция задержала пятерых человек

14:00 14.08.2024
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Полиция региона Кахети задержала пятерых человек за незаконное лишение свободы 24-летней девушки с целью заключения брака, одного также обвиняют в изнасиловании, сообщила пресс-служба МВД.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Следствием установлено, что один из обвиняемых, 26-летний мужчина, похитил девушку с целью женитьбы и подверг ее сексуальному насилию.
Сотрудники полиции Лагодехского районного управления задержали его по обвинению в незаконном лишении свободы и изнасиловании. Остальные четверо обвиняемых, участвовавших в похищении, задержаны лишь за незаконное лишение свободы. Самому младшему из них 21 год, старшему – 56 лет. Один из них был ранее судим.
Полиция обнаружила похищенную девушку в селе Караджала (Телавский район) в результате интенсивных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.
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