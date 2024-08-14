https://sputnik-georgia.ru/20240814/remontirovat-mostiki-unikalnykh-sovetskikh-vysotok-v-tbilisi-nikto-ne-khochet--289456314.html

Мосты уникальных советских высоток в Тбилиси никто не хочет ремонтировать

Мосты уникальных советских высоток в Тбилиси никто не хочет ремонтировать

Sputnik Грузия

Этот жилой комплекс с 40-летней историей является образцом советского модернизма 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T16:45+0400

2024-08-14T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси безуспешно ищет компанию, которая взялась бы за ремонт мостов между высотками в районе Сабуртало – знаменитого жилого комплекса с символическим названием "Шатили", который представляет собой образец советского модернизма. Авторами уникального с учетом сложного рельефа местности для советских времен архитектурного сооружения, который связал улицу Нуцубидзе и только застраивающийся I микрорайон Плато Нуцубидзе, стали архитекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили. Власти Тбилиси объявили тендер уже в третий раз, чтобы найти компанию для ремонта памятника урбанистики в этом спальном районе Тбилиси. Первый раз сумма тендера составляла 324 807 лари (около 120 тыс. долларов), второй – 487 470 лари (около 180 тыс. долларов), а на этот раз мэрия готова заплатить 652 246 лари (около 242 тыс. долларов). Прием заявок продлится с 28 августа до 2 сентября.По условиям тендера, компания должна будет заменить лестницы и покрытие железной мостовой конструкции, адаптировать мосты для лиц с ОВЗ, реставрировать мостовые ограждения, а также отремонтировать тротуар у моста.Знаменитый жилой комплекс построили в Тбилиси в 1974-1976 годы. Так называемый комплекс "Шатили" был попыткой архитекторов привнести элементы традиций в железобетонные крупнопанельные дома в районе, где активно возводились безликие "панельки".Жилой комплекс является некой отсылкой к средневековым башням в высокогорном селе Шатили в крае Хевсурети, некоторые из которых связаны между собой мостиками. Кроме того, на домах в стиле советского модернизма можно увидеть традиционные хевсурские орнаменты.Благодаря мостам, которые связывают знаменитые 16-этажные корпуса, можно значительно сократить путь от улицы Нуцубидзе до Плато Нуцубидзе и обратно. Чтобы сократить путь, нужно подняться на 14-й этаж первой высотки, перейти по мосту до 12-го этажа второй высотки, потом по мосту до 10-го этажа третьей высотки и уже оттуда также по мосту выйти на Плато Нуцубидзе. До недавнего времени мосты были лишь банальной частью городской инфраструктуры, а в последние 10-15 лет они начали привлекать внимание любителей брутальной архитектуры. Там начали снимать клипы, устраивать фотосессии и даже проводить экскурсии. Лифты для жильцов и транзитников с туристами, передвигающимися по мостам, разные. В Грузии лифты платные – чтобы воспользоваться ими, нужно опустить монетку (от 5 до 20 тетри) в железную "коробочку" или приложить заранее оплаченную специальную пластиковую карточку к оборудованному в кабине электронному устройству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тбилиси, шатили, хевсурети, мэрия тбилиси