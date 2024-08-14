Мосты уникальных советских высоток в Тбилиси никто не хочет ремонтировать
16:45 14.08.2024 (обновлено: 16:46 14.08.2024)
© photo: Sputnik / StringerУдивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Этот жилой комплекс с 40-летней историей является образцом советского модернизма
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси безуспешно ищет компанию, которая взялась бы за ремонт мостов между высотками в районе Сабуртало – знаменитого жилого комплекса с символическим названием "Шатили", который представляет собой образец советского модернизма.
Авторами уникального с учетом сложного рельефа местности для советских времен архитектурного сооружения, который связал улицу Нуцубидзе и только застраивающийся I микрорайон Плато Нуцубидзе, стали архитекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили.
© photo: Sputnik / StringerУдивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
Удивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Власти Тбилиси объявили тендер уже в третий раз, чтобы найти компанию для ремонта памятника урбанистики в этом спальном районе Тбилиси.
Первый раз сумма тендера составляла 324 807 лари (около 120 тыс. долларов), второй – 487 470 лари (около 180 тыс. долларов), а на этот раз мэрия готова заплатить 652 246 лари (около 242 тыс. долларов). Прием заявок продлится с 28 августа до 2 сентября.
По условиям тендера, компания должна будет заменить лестницы и покрытие железной мостовой конструкции, адаптировать мосты для лиц с ОВЗ, реставрировать мостовые ограждения, а также отремонтировать тротуар у моста.
© photo: Sputnik / StringerУдивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
Удивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Знаменитый жилой комплекс построили в Тбилиси в 1974-1976 годы. Так называемый комплекс "Шатили" был попыткой архитекторов привнести элементы традиций в железобетонные крупнопанельные дома в районе, где активно возводились безликие "панельки".
Жилой комплекс является некой отсылкой к средневековым башням в высокогорном селе Шатили в крае Хевсурети, некоторые из которых связаны между собой мостиками. Кроме того, на домах в стиле советского модернизма можно увидеть традиционные хевсурские орнаменты.
© photo: Sputnik / StringerУдивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
Удивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Благодаря мостам, которые связывают знаменитые 16-этажные корпуса, можно значительно сократить путь от улицы Нуцубидзе до Плато Нуцубидзе и обратно.
Чтобы сократить путь, нужно подняться на 14-й этаж первой высотки, перейти по мосту до 12-го этажа второй высотки, потом по мосту до 10-го этажа третьей высотки и уже оттуда также по мосту выйти на Плато Нуцубидзе.
До недавнего времени мосты были лишь банальной частью городской инфраструктуры, а в последние 10-15 лет они начали привлекать внимание любителей брутальной архитектуры. Там начали снимать клипы, устраивать фотосессии и даже проводить экскурсии.
© photo: Sputnik / StringerУдивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
Удивительное здание с мостами на плато Нуцубидзе в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Лифты для жильцов и транзитников с туристами, передвигающимися по мостам, разные. В Грузии лифты платные – чтобы воспользоваться ими, нужно опустить монетку (от 5 до 20 тетри) в железную "коробочку" или приложить заранее оплаченную специальную пластиковую карточку к оборудованному в кабине электронному устройству.