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Святыни Грузии: захоронения грузинской царской семьи в Эртацминда – видео

Святыни Грузии: захоронения грузинской царской семьи в Эртацминда – видео

Sputnik Грузия

С собором Эртацминда связана печальная история грузинской царской семьи, именно она придает этому месту особое значение. Что это за история? Узнаете из видео... 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T13:39+0400

2024-08-14T13:39+0400

2024-08-14T13:39+0400

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Собор Эртацминда – большой, красивый, интересный собор начала XIII века в селе Эртацминда в начале Рконского ущелья. Важный памятник эпохи "золотого века" грузинской архитектуры. Интересен большим количеством резьбы и многочисленными могилами потомков Саакадзе.Храм освящен в честь святого Эстате (Евстафия), что большая редкость для Грузии. Это великомученик Евстафий Плакида. Он был римским военачальником, который во время охоты встретил оленя, меж рогов которого увидел образ Христа. Олень с распятием стал символом святого Евстафия, и в соборе его можно видеть на некоторых фресках. Он же изображен на спинке резного трона в центре храма.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, культурные памятники и церкви грузии, видео