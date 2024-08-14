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Успехи Грузии на Олимпийских играх начиная с советских времен
Успехи Грузии на Олимпийских играх начиная с советских времен
Sputnik Грузия
Олимпийская история грузинского спорта начинается с 50-х годов XX века. 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T10:25+0400
2024-08-14T10:25+0400
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Олимпийская история грузинского спорта начинается с 50-х годов XX века.На первых же Олимпийских играх, в которых приняла участие сборная Советского Союза, в 1952 году олимпийскими чемпионами стали трое грузинских спортсменов – гимнастка Медея Джугели, борец вольного стиля Давид Цимакуридзе и тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян. В тот год на летней Олимпиаде в Хельсинки спортсмены из Грузии взяли в общей сложности 14 медалей – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже грузинские спортсмены заработали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.
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спорт, грузия, новости, инфографика, олимпиада-2024 в париже, инфографика
спорт, грузия, новости, инфографика, олимпиада-2024 в париже, инфографика
Успехи Грузии на Олимпийских играх начиная с советских времен
10:25 14.08.2024 (обновлено: 10:41 14.08.2024)
Олимпийская история грузинского спорта начинается с 50-х годов XX века.
На первых же Олимпийских играх, в которых приняла участие сборная Советского Союза, в 1952 году олимпийскими чемпионами стали трое грузинских спортсменов – гимнастка Медея Джугели, борец вольного стиля Давид Цимакуридзе и тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян.
В тот год на летней Олимпиаде в Хельсинки спортсмены из Грузии взяли в общей сложности 14 медалей – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже грузинские спортсмены заработали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.