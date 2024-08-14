https://sputnik-georgia.ru/20240814/uspekhi-gruzii-na-olimpiyskikh-igrakh-nachinaya-s-sovetskikh-vremen-289445250.html

Успехи Грузии на Олимпийских играх начиная с советских времен

Успехи Грузии на Олимпийских играх начиная с советских времен

Sputnik Грузия

Олимпийская история грузинского спорта начинается с 50-х годов XX века. 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T10:25+0400

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Олимпийская история грузинского спорта начинается с 50-х годов XX века.На первых же Олимпийских играх, в которых приняла участие сборная Советского Союза, в 1952 году олимпийскими чемпионами стали трое грузинских спортсменов – гимнастка Медея Джугели, борец вольного стиля Давид Цимакуридзе и тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян. В тот год на летней Олимпиаде в Хельсинки спортсмены из Грузии взяли в общей сложности 14 медалей – три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже грузинские спортсмены заработали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

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спорт, грузия, новости, инфографика, олимпиада-2024 в париже, инфографика