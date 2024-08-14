Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240814/v-tbilisi-vtoroy-raz-pytayutsya-prodat-zdanie-s-ubezhischem-289442153.html
В Тбилиси второй раз пытаются продать здание с убежищем
В Тбилиси второй раз пытаются продать здание с убежищем
Sputnik Грузия
Первоначальная стоимость лота, куда входит здание, подвал и земельный участок общей площадь 3 694 квадратных метра, составляет 6,5 миллиона лари 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T15:08+0400
2024-08-14T15:08+0400
грузия
новости
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287506651_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1527e42efbbbd59f23381c7b816b1163.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Власти Грузии повторно выставили на аукцион здание на улице Коста Хетагурова в центре Тбилиси с условием создания при нем убежища в случае чрезвычайных ситуаций. Первоначальная стоимость лота, куда входит здание, подвал и земельный участок общей площадь 3 694 квадратных метра, составляет 6,5 миллиона лари. Условием аукциона является инвестирование не менее миллиона лари в строительные и реконструкционные работы в течение четырех лет, а после в течение полугода устроить на территории гражданское убежище на случай чрезвычайных ситуаций площадью не менее 300 квадратных метров и при необходимости бесплатно передавать его в пользование государства, сохраняя его функциональность. Первый аукцион на необычное здание был объявлен 23 июля, но желающих приобрести объект не нашлось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287506651_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa96f8cd3f4b59693ed4e6bd03aa53ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика
грузия, новости, экономика

В Тбилиси второй раз пытаются продать здание с убежищем

15:08 14.08.2024
© photo: Sputnik / StringerТбилиси весной. Церковь Св. Александра Невского, район Чугурети
Тбилиси весной. Церковь Св. Александра Невского, район Чугурети - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Первоначальная стоимость лота, куда входит здание, подвал и земельный участок общей площадь 3 694 квадратных метра, составляет 6,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Власти Грузии повторно выставили на аукцион здание на улице Коста Хетагурова в центре Тбилиси с условием создания при нем убежища в случае чрезвычайных ситуаций.
Первоначальная стоимость лота, куда входит здание, подвал и земельный участок общей площадь 3 694 квадратных метра, составляет 6,5 миллиона лари.
Условием аукциона является инвестирование не менее миллиона лари в строительные и реконструкционные работы в течение четырех лет, а после в течение полугода устроить на территории гражданское убежище на случай чрезвычайных ситуаций площадью не менее 300 квадратных метров и при необходимости бесплатно передавать его в пользование государства, сохраняя его функциональность.
Первый аукцион на необычное здание был объявлен 23 июля, но желающих приобрести объект не нашлось.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0