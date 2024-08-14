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В Тбилиси второй раз пытаются продать здание с убежищем

В Тбилиси второй раз пытаются продать здание с убежищем

Sputnik Грузия

Первоначальная стоимость лота, куда входит здание, подвал и земельный участок общей площадь 3 694 квадратных метра, составляет 6,5 миллиона лари 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T15:08+0400

2024-08-14T15:08+0400

2024-08-14T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Власти Грузии повторно выставили на аукцион здание на улице Коста Хетагурова в центре Тбилиси с условием создания при нем убежища в случае чрезвычайных ситуаций. Первоначальная стоимость лота, куда входит здание, подвал и земельный участок общей площадь 3 694 квадратных метра, составляет 6,5 миллиона лари. Условием аукциона является инвестирование не менее миллиона лари в строительные и реконструкционные работы в течение четырех лет, а после в течение полугода устроить на территории гражданское убежище на случай чрезвычайных ситуаций площадью не менее 300 квадратных метров и при необходимости бесплатно передавать его в пользование государства, сохраняя его функциональность. Первый аукцион на необычное здание был объявлен 23 июля, но желающих приобрести объект не нашлось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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