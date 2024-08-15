https://sputnik-georgia.ru/20240815/amerikanskaya-apparatura-na-granitse-gruzii-s-rossey---chto-s-ney-ne-tak-289472310.html

Американская аппаратура на границе Грузии с Россей - что с ней не так?

Американская аппаратура на границе Грузии с Россей - что с ней не так?

Sputnik Грузия

Три рентгеновских сканера модели RAPISCAN 628XR на общую сумму 300 000 долларов США власти Грузии получили в апреле 2023 года 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T22:52+0400

2024-08-15T22:52+0400

2024-08-15T22:52+0400

грузия

новости

общество

сша

тпп "казбеги"

служба доходов министерства финансов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_7ed2e93a5984218076b8266ec9bd0b60.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии опровергла информацию о том, что на грузино-российской границе оставлена без внимания дорогостоящая апаратура для проверки грузов, подаренная США. О том что Служба доходов отказалась от использования сканера, переданного США, заявил член "Единого национального движения" Гия Джапаридзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Три рентгеновских сканера модели RAPISCAN 628XR на общую сумму 300 000 долларов США власти Грузии получили в апреле 2023 года в рамках проекта по экспортному контролю и обеспечению безопасности границ страны. Сканеры предназначались для аэропортов Батуми и Кутаиси, а также таможенного пункта пропуска "Казбеги" на грузино-российской границы. По данным Службы, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" активно ведутся ремонтные работы. В частности, для грузовых автомобилей, осуществляющих международные перевозки, будет оборудован специальный выезд, оснащенный современными системами таможенного контроля. "Уже полностью обновлена автоматическая резервная сеть распределения электроэнергии, завершено обустройство ангара технического обслуживания для осмотра транспортных средств и строительство новых весов, которые предназначены для взвешивания крупнотоннажных транспортных средств и рассчитаны на длительную эксплуатацию,. После завершения проектных работ Налоговая служба предоставит заинтересованным лицам возможность самим ознакомиться с процессом контроля/сканирования" – отмечает служба. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, сша, тпп "казбеги", служба доходов министерства финансов грузии