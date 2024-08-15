https://sputnik-georgia.ru/20240815/kak-v-gruzii-vosstanavlivayut-postradavshiy-ot-uragana-khram-alaverdi-289469062.html

Как в Грузии восстанавливают пострадавший от урагана храм Алаверди?

Как в Грузии восстанавливают пострадавший от урагана храм Алаверди?

Sputnik Грузия

В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T19:01+0400

2024-08-15T19:01+0400

2024-08-15T19:01+0400

грузия

новости

общество

кахети

национальное агентство по охране культурного наследия грузии

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Восстановительные работы в монастырском комплексе XI века Алаверди в Кахети, который пострадал во время сильного ветра, активно продолжаются – на данном этапе возводятся строительные леса для восстановления части поврежденной кровли на северной стороне храма, говорится в сообщении Национального агентства по охране культурного наследия Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма, повредили в его южной части лещадную кровлю. Были сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, а с купола упал крест. Также была повреждена инфраструктура на прилегающей территории.В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов, отмечается в информации.Параллельно продолжаются инженерно-исследовательские работы по определению конструктивной устойчивости епископского дома под руководством архитекторов-реставраторов и строителей. "Кроме того, завершается процесс устройства строительных лесов на куполе собора, что вместе с соответствующими проектными работами является необходимой предпосылкой для возведения креста на соборе", – говорится в сообщении.В то же время интенсивно ведутся проектно-исследовательские работы купола и надвратной колокольни кафедрального собора Алаверди. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кахети, национальное агентство по охране культурного наследия грузии