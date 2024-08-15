Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240815/kak-v-gruzii-vosstanavlivayut-postradavshiy-ot-uragana-khram-alaverdi-289469062.html
Как в Грузии восстанавливают пострадавший от урагана храм Алаверди?
Как в Грузии восстанавливают пострадавший от урагана храм Алаверди?
Sputnik Грузия
В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T19:01+0400
2024-08-15T19:01+0400
грузия
новости
общество
кахети
национальное агентство по охране культурного наследия грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0f/289468058_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1f5aa5a67353452b8d314f483dbfa514.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Восстановительные работы в монастырском комплексе XI века Алаверди в Кахети, который пострадал во время сильного ветра, активно продолжаются – на данном этапе возводятся строительные леса для восстановления части поврежденной кровли на северной стороне храма, говорится в сообщении Национального агентства по охране культурного наследия Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма, повредили в его южной части лещадную кровлю. Были сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, а с купола упал крест. Также была повреждена инфраструктура на прилегающей территории.В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов, отмечается в информации.Параллельно продолжаются инженерно-исследовательские работы по определению конструктивной устойчивости епископского дома под руководством архитекторов-реставраторов и строителей. "Кроме того, завершается процесс устройства строительных лесов на куполе собора, что вместе с соответствующими проектными работами является необходимой предпосылкой для возведения креста на соборе", – говорится в сообщении.В то же время интенсивно ведутся проектно-исследовательские работы купола и надвратной колокольни кафедрального собора Алаверди. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0f/289468058_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4faab40e6a0513f358f5bda0177ccaa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, кахети, национальное агентство по охране культурного наследия грузии
грузия, новости, общество, кахети, национальное агентство по охране культурного наследия грузии

Как в Грузии восстанавливают пострадавший от урагана храм Алаверди?

19:01 15.08.2024
© Cultural heritage of GeorgiaВосстановительные работы в монастырском комплексе Алаверди в Кахети
Восстановительные работы в монастырском комплексе Алаверди в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2024
© Cultural heritage of Georgia
Подписаться
В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Восстановительные работы в монастырском комплексе XI века Алаверди в Кахети, который пострадал во время сильного ветра, активно продолжаются – на данном этапе возводятся строительные леса для восстановления части поврежденной кровли на северной стороне храма, говорится в сообщении Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма, повредили в его южной части лещадную кровлю. Были сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, а с купола упал крест. Также была повреждена инфраструктура на прилегающей территории.

"По согласованию с представителями епархии Алаверди и агентства вокруг собора незамедлительно началось и продолжается возведение строительных лесов, чтобы специалисты могли полноценно работать", – говорится в сообщении агентства.

В Алаверди было отправлено 4 500 кв. м строительных материалов, отмечается в информации.
Параллельно продолжаются инженерно-исследовательские работы по определению конструктивной устойчивости епископского дома под руководством архитекторов-реставраторов и строителей.
"Кроме того, завершается процесс устройства строительных лесов на куполе собора, что вместе с соответствующими проектными работами является необходимой предпосылкой для возведения креста на соборе", – говорится в сообщении.
© Cultural heritage of GeorgiaВосстановительные работы в монастырском комплексе Алаверди в Кахети
Восстановительные работы в монастырском комплексе Алаверди в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2024
Восстановительные работы в монастырском комплексе Алаверди в Кахети
© Cultural heritage of Georgia
В то же время интенсивно ведутся проектно-исследовательские работы купола и надвратной колокольни кафедрального собора Алаверди.
Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0