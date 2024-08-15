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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз
Sputnik Грузия
В Тбилиси 16-17 августа ожидается кратковременный дождь, а уже 18-19 августа погода прояснится 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T22:14+0400
2024-08-15T22:14+0400
2024-08-15T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют 16-17 августа в некоторых регионах Грузии кратковременные дожди и грозы, но уже с 18 августа погода прояснится, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 16-17 августа ожидается кратковременный дождь, а уже 18-19 августа погода прояснится. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода 16-17 августа будет без осадков. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 16 августа может пойти дождь, а с 17 августа осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +33...+35 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 16 августа вероятен дождь, а с 17 августа ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 16 августа вероятен дождь, а с 17 августа ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) 16-17 августа вероятен кратковременный дождь с грозой, а 18-19 августа ожидается сухая погода. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 16-17 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град и сильный ветер. А 18-19 августа осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 16-17 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град и усиление ветра, а 18-19 августа погода будет ясной. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 16-17 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, а 18-19 августа погода будет без осадков. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, точный прогноз погоды в тбилиси
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз
В Тбилиси 16-17 августа ожидается кратковременный дождь, а уже 18-19 августа погода прояснится
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют 16-17 августа в некоторых регионах Грузии кратковременные дожди и грозы, но уже с 18 августа погода прояснится, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 16-17 августа ожидается кратковременный дождь, а уже 18-19 августа погода прояснится. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода 16-17 августа будет без осадков. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 16 августа может пойти дождь, а с 17 августа осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +33...+35 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 16 августа вероятен дождь, а с 17 августа ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 16 августа вероятен дождь, а с 17 августа ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) 16-17 августа вероятен кратковременный дождь с грозой, а 18-19 августа ожидается сухая погода. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 16-17 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град и сильный ветер. А 18-19 августа осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 16-17 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град и усиление ветра, а 18-19 августа погода будет ясной. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 16-17 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, а 18-19 августа погода будет без осадков. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.