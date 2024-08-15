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Мэрия Тбилиси частично ограничивает движение на Кахетинском шоссе
Мэрия Тбилиси частично ограничивает движение на Кахетинском шоссе
Sputnik Грузия
На мосту у улицы Джавахетской будут заменены деформационные швы 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Движение транспорта на Кахетинском шоссе в Тбилиси (Самгорский район, улица Джавахетская) будет частично ограничено в течение десяти дней с 23:00 15 августа из-за восстановительных работ на мосту, сообщили в мэрии Тбилиси. Ограничение коснется автомобилей при въезде в столицу. По данным мэрии, на мосту у улицы Джавахетской будут заменены деформационные швы. В период ограничений схема движения транспорта не изменится. Мэрия Тбилиси приносит извинения горожанам и гостям столицы за возникшие неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси частично ограничивает движение на Кахетинском шоссе
На мосту у улицы Джавахетской будут заменены деформационные швы
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Движение транспорта на Кахетинском шоссе в Тбилиси (Самгорский район, улица Джавахетская) будет частично ограничено в течение десяти дней с 23:00 15 августа из-за восстановительных работ на мосту, сообщили в мэрии Тбилиси.
Ограничение коснется автомобилей при въезде в столицу. По данным мэрии, на мосту у улицы Джавахетской будут заменены деформационные швы.
В период ограничений схема движения транспорта не изменится. Мэрия Тбилиси приносит извинения горожанам и гостям столицы за возникшие неудобства.