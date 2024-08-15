https://sputnik-georgia.ru/20240815/mikhnevich-chto-briks-sposoben-dat-serbii-i-drugim-stranam-289463358.html
Михневич: что БРИКС способен дать Сербии и другим странам?
Михневич: что БРИКС способен дать Сербии и другим странам?
Sputnik Грузия
Запад не в восторге от увеличения влияния БРИКС на мировой арене, но не в силах что-либо сделать с этим 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T15:21+0400
2024-08-15T15:21+0400
2024-08-15T15:21+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич. Какие выгоды от сотрудничества со странами БРИКС получит Сербия? Почему страны Центральной Азии заинтересованы во вступлении в объединение? Что ждет организацию дальше? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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видео, в мире, сербия, брикс, видео
видео, в мире, сербия, брикс, видео
Михневич: что БРИКС способен дать Сербии и другим странам?
Запад не в восторге от увеличения влияния БРИКС на мировой арене, но не в силах что-либо сделать с этим
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич.
Какие выгоды от сотрудничества со странами БРИКС получит Сербия? Почему страны Центральной Азии заинтересованы во вступлении в объединение? Что ждет организацию дальше?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.