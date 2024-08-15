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https://sputnik-georgia.ru/20240815/nachinaetsya-onlayn-prodazha-biletov-na-futbolnyy-match-gruziya-chekhiya-ligi-natsiy-uefa-289462908.html
Начинается онлайн-продажа билетов на футбольный матч Грузия-Чехия Лиги Наций УЕФА
Начинается онлайн-продажа билетов на футбольный матч Грузия-Чехия Лиги Наций УЕФА
Sputnik Грузия
Команды сыграют на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси 7 сентября 15.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Онлайн продажа билетов на первый матч Лиги Наций УЕФА сезона 2024/2025 между сборными Грузии и Чехии начнется сегодня в 12:00 по тбилисскому времени. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Команды сыграют на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси 7 сентября. Начало встречи в 20:00. Купить билеты можно только онлайн – на сайте tkt.ge. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге Наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Известны еще два домашних стадиона, которые примут запланированные на осень игры: 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи пройдет матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет игра Грузия-Украина. По информации, предоставленной администрацией "Динамо Арена", в период проведения матчей на стадионе будет временно ограничено использование нескольких секторов и трибун. По этой причине матч первого тура Лиги Наций пройдет на стадионе Михаила Месхи в Вакийском районе Тбилиси. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге Наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, общество, грузия, тбилиси, уефа, динамо арена, михаил месхи, джанни инфантино
спорт, новости, общество, грузия, тбилиси, уефа, динамо арена, михаил месхи, джанни инфантино

Начинается онлайн-продажа билетов на футбольный матч Грузия-Чехия Лиги Наций УЕФА

10:40 15.08.2024
© Government of GeorgiaСтадион М. Месхи в столице Грузии
Стадион М. Месхи в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2024
© Government of Georgia
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Команды сыграют на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси 7 сентября
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Онлайн продажа билетов на первый матч Лиги Наций УЕФА сезона 2024/2025 между сборными Грузии и Чехии начнется сегодня в 12:00 по тбилисскому времени.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Команды сыграют на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси 7 сентября. Начало встречи в 20:00. Купить билеты можно только онлайн – на сайте tkt.ge.
Расписание матчей сборной Грузии в Лиге Наций:
7 сентября, Грузия-Чехия,
10 сентября, Албания-Грузия,
11 октября, Украина-Грузия,
14 октября, Грузия-Албания,
16 ноября, Грузия-Украина,
19 ноября, Чехия-Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.
Известны еще два домашних стадиона, которые примут запланированные на осень игры: 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи пройдет матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет игра Грузия-Украина.
По информации, предоставленной администрацией "Динамо Арена", в период проведения матчей на стадионе будет временно ограничено использование нескольких секторов и трибун. По этой причине матч первого тура Лиги Наций пройдет на стадионе Михаила Месхи в Вакийском районе Тбилиси.
Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге Наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.
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