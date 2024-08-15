https://sputnik-georgia.ru/20240815/natsionalnoe-byuro-sudebnoy-ekspertizy-v-gruzii-vozglavit-novyy-rukovoditel-289464663.html

Национальное бюро судебной экспертизы в Грузии возглавит новый руководитель

Национальное бюро судебной экспертизы в Грузии возглавит новый руководитель

Sputnik Грузия

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уже встретился с новым руководителем и пожелал ему успехов в дальнейшей работе 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T13:35+0400

2024-08-15T13:35+0400

2024-08-15T13:45+0400

грузия

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общество

ираклий кобахидзе

национальное бюро экспертизы им. левана самхараули

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Георгий Тваури возглавит Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, говорится в сообщении администрации правительства Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже встретился с новым руководителем и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Свою первую работу в бюро, на должности советника заместителя главы бюро, он получил еще в 2005 году. После этого, поработав юристом-консультантом в частной компании, он вернулся на работу в государственные ведомства – сначала был начальником Генинспекции Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи, затем начальником Национального агентства пробации, а еще позднее занимал должность заместителя начальника Генинспекции МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, национальное бюро экспертизы им. левана самхараули