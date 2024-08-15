https://sputnik-georgia.ru/20240815/olimpiytsam-ustroili-prazdnichnyy-priem-v-tbilisi---oni-poluchat-gosnagrady-i-krupnuyu-premiyu-289473025.html

Олимпийцам устроили праздничный прием в Тбилиси – они получат госнаграды и крупную премию

Олимпийцам устроили праздничный прием в Тбилиси – они получат госнаграды и крупную премию

Sputnik Грузия

Грузинские спортсмены заработали на Олимпиаде в Париже три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T23:35+0400

2024-08-15T23:35+0400

2024-08-15T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Власти Грузии устроили праздничный прием членам национальной олимпийской сборной по возвращении с летних Олимпийских игр в Париже, пообещали государственные награды и крупную денежную премию. Грузинские спортсмены заработали на Олимпиаде в Париже три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль и вышли на 24 место в командном зачете, что является лучшим результатом истории страны. Он повторил сделанное ранее заявление о том, что заработавшие медали на Олимпиаде спортсмены представлены к государственным наградам: призеры получат Орден Победы имени святого Георгия, а призеры – Орден чести. "Считаю, что это традиция, которая должна продолжиться. Награды, которые вы получаете на спортивных соревнованиях, имеют особую ценность, но у государственной награды другая ценность. Надеюсь, это дело будет доведено до конца", – сказал Кобахидзе. Ранее в четверг президент Грузии, которая, согласно Конституции, присуждает государственные премии и награды, заявила, что олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке. Саломе Зурабишвили аргументировала это тем, что еще не прошла Паралимпиада и празднование успехов олимпийцев и паралимпийцев по отдельности недопустимо, а также тем, что празднование успехов спортсменов должно проходить не в закрытом пространстве, а быть народным. Правительство устроило прием олимпийцам во Дворце государственных церемоний (бывшем президентском дворце) в Тбилиси. Это помпезное здание было построено при президентстве Михаила Саакашвили.Давать оценку решению Зурабишвили во время выступления перед спортсменами премьер-министр не стал. Он лишь благодарил олимпийцев и говорил об их заслугах. "Мы знаем, насколько важно поддерживать друг друга, ободрять друг друга. И в нашей команде был именно такой настрой, что мы все и видели. Исходя из этого, лепта всех 28 спортсменов особенная в общей победе", – сказал Кобахидзе.По его словам, каждый член грузинской олимпийской команды, который не получил медаль, но внес свою лепту в общий успех, получит премию в 50 тысяч лари (около 18,5 тыс. долларов). Также повышенную премию получат тренеры, медицинский и другой персонал команды.Премьер Грузии также поздравил грузин, которые выступали за другие страны и достигли успехов на Олимпиаде в Париже – дзюдоиста Луку Мхеидзе (серебро, Франция) и борца вольного стиля Георгия Мешвилдишвили (серебро, Азербайджан). При этом Кобахидзе отметил, что страна с большим интересом ждет предстоящие Паралимпийские игры и пожелал успехов каждому члену грузинской команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, олимпиада-2024 в париже, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , франция, париж