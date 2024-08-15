https://sputnik-georgia.ru/20240815/otkryta-registratsiya-na-caws-glavnoe-sobytie-v-skladskom-segmente-tsentralnoy-azii-289443244.html

Открыта регистрация на CAWS, главное событие в складском сегменте Центральной Азии

Открыта регистрация на CAWS, главное событие в складском сегменте Центральной Азии

Sputnik Грузия

CAWS – знаковое событие отрасли, оно соберет порядка 300 участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, России 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T11:58+0400

2024-08-15T11:58+0400

2024-08-15T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Central Asia Warehouse Summit (CAWS), главное событие в области складской недвижимости Центральной Азии, пройдет в отеле Ritz-Carlton, Алматы, пройдет 3 октября. Организаторы мероприятия: IBC Global, консалтинговая компания, входит в ТОП-5 профессиональных консультантов Центральной Азии в сфере индустриальной и складской недвижимости, и Colliers Kazakhstan, один из крупнейших международных консультантов в сфере недвижимости. Мероприятие состоится при поддержке национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", NielsenIQ Kazakhstan. Генеральный партнер: MP Solutions, официальные партнеры: Burunday Container Terminal, ТОО "Исткомтранс". Участниками деловой программы станут Райнер Михаэль Прайсс, партнер и стратегический эксперт по развитию инвестиционного портфеля в DAS Family Office (Сингапур), международный инвестор, и Адриан Хенни, сооснователь медийно-исследовательского агентства International Digital News. CAWS – знаковое событие отрасли, оно соберет порядка 300 участников из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, России. В рамках мероприятия инвесторы и представители банковского сектора дадут оценку инвестиционной привлекательности региона для развития в сфере коммерческой недвижимости, торговли и логистики. Гостям CAWS будет представлен развернутый макроэкономический срез и прогноз на ближайшие годы. Спикеры расскажут о специфике развития в регионе, основных вызовах, которые стоят перед игроками рынка и новых инвестиционных возможностях. Участие подтвердили: Golden Bridge, Wildberries, Евразийский банк развития (ЕАБР) Eurasian Development Bank, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, Почта России, Sturgeon Capital, Ghelamco Group, Российский экспортный центр, Radius Group, Focus Logistics, Apple City, Orient Logistics, Alkanov Group, Исткомтранс, Почта России. С подробной информацией и условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия.Материал опубликован на коммерческих условиях

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