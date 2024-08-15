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Рекорды грузинских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Рекорды грузинских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
Национальная олимпийская сборная Грузии показала лучший результат в истории страны на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняв 24 место в... 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T16:54+0400
2024-08-15T16:54+0400
2024-08-15T16:54+0400
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Национальная олимпийская сборная Грузии показала лучший результат в истории страны на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняв 24 место в общекомандном зачете. Тридцатилетний тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым в Грузии спортсменом, который заработал уже третью олимпийскую золотую медаль. А 55-летний стрелок из пистолета Нино Салуквадзе стала первой в мире женщиной, участвовавшей в Олимпийских играх десять раз.Двадцатишестилетний Лаша Бекаури стал первым в Грузии дзюдоистом, который выиграл олимпийское золото дважды.Первую за 20 лет медаль (бронзу) в боксе Грузии принес 27-летний Лаша Гурули.
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, нино салуквадзе, лаша бекаури, париж, олимпиада-2024 в париже, инфографика
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, нино салуквадзе, лаша бекаури, париж, олимпиада-2024 в париже, инфографика
Национальная олимпийская сборная Грузии показала лучший результат в истории страны на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заняв 24 место в общекомандном зачете.
Тридцатилетний тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым в Грузии спортсменом, который заработал уже третью олимпийскую золотую медаль. А 55-летний стрелок из пистолета Нино Салуквадзе стала первой в мире женщиной, участвовавшей в Олимпийских играх десять раз.
Двадцатишестилетний Лаша Бекаури стал первым в Грузии дзюдоистом, который выиграл олимпийское золото дважды.
Первую за 20 лет медаль (бронзу) в боксе Грузии принес 27-летний Лаша Гурули.