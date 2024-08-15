https://sputnik-georgia.ru/20240815/ruiny-gruzinskogo-monastyrya-xi-veka-v-iordanii-izuchayut-arkheologi-iz-tbilisi-289466171.html

Руины грузинского монастыря XI века в Иордании изучают археологи из Тбилиси

Руины грузинского монастыря XI века в Иордании изучают археологи из Тбилиси

Sputnik Грузия

Монастырь располагался на горе Шихан, самой высокой горе города-крепости Эль-Карак 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T16:10+0400

2024-08-15T16:10+0400

2024-08-15T16:10+0400

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национальное агентство охраны культурного наследия

тбилисский государственный университет

тея цулукиани

вахтанг личели

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Группа грузинских археологов отправилась в Иорданию, чтобы спланировать работы на руинах грузинского пустынного монастыря XI века, расположенного в городе Эль-Карак, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский монастырь располагался на горе Шихан, самой высокой горе города-крепости Эль-Карак. Основал его грузинский священнослужитель Габриэль (Гавриил) Тбилели в XI веке – в нем он провел последние годы своей жизни. Монастырь посреди пустыни просуществовал до XIII века. Оттуда сохранилось несколько рукописей, которые хранятся в библиотеке Греческой Патриархии Иерусалима. Монастырь был своего рода филиалом Иерусалимского Крестовоздвиженского монастыря. Договоренность между сторонами о приезде группы грузинских ученых-археологов для проведения археологических работ была достигнута в июле в рамках рабочего визита министра культуры Грузии Теи Цулукиани в Иорданию. Экспедицию возглавил профессор Тбилисского государственного университета Вахтанга Личели. Под его руководством специалисты проведут рекогносцировочные археологические работы на территории грузинского монастыря и разработают проект проведения масштабных археологических работ. Вместе с группой грузинских археологов на месте также находится представитель департамента охраны древностей Министерства туризма и древностей Иордании. До пандемии коронавируса в Иордании и соседних странах работала грузинская экспедиция под руководством ученого Тамилы Мгалоблишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, иордания, национальное агентство охраны культурного наследия, тбилисский государственный университет , тея цулукиани, вахтанг личели