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СВО: сумской "тактический порыв" превращается в небратскую могилу ВСУ

СВО: сумской "тактический порыв" превращается в небратскую могилу ВСУ

Sputnik Грузия

Безрассудный бросок бандеровцев в направлении приграничных районов Курской области – следствие катастрофического положения ВСУ на "Восточном фронте", попытка... 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T15:00+0400

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Однако Вооруженные силы РФ располагают достаточными резервами и ресурсами для формирования нового "Северного фронта" – без привлечения войск с Торецкого, Покровского и Угледарского направлений. Сумской "тактический порыв" все очевиднее становится небратской могилой ВСУ и свалкой сгоревшей натовской бронетехники.В приграничных районах Курской области подразделения российской группировки войск "Север" совместно с переброшенными резервами перекрыли "броуновское движение" противника и методично уничтожают незваных гостей – маневренные моторизованные группы ГУР, засевшую в лесополосах украинскую пехоту, отряды иностранных наемников. Пути снабжения и переброски подкреплений ВСУ из Сумской области простреливаются днем и ночью.В Курской, а также в приграничных Белгородской и Брянской областях с 10 августа действует режим контртеррористической операции (КТО) – для "обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника". В рамках КТО введены ограничения на передвижение, работу опасных производств, телефонную связь, продажу лекарств и алкоголя, предусмотрена эвакуация (отселение) граждан из опасных районов. Установлены блокпосты для досмотра транспортных средств, работают системы РЭБ. Российские войска получили возможность эффективнее уничтожать противника – без лишнего риска для мирного населения. Боевая работа идет днем и ночью. Бандеровцы отступают, бросая на поле боя подбитую технику и тела погибших.В Курской области ударами авиации, БПЛА и артиллерии группировка "Север" за минувшие сутки пресекла попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного (максимальное удаление от границы – около 30 км). В районе села Мартыновка (27 км от границы) обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.Информацию Минобороны РФ подтверждает видеосюжет с плененными военнослужащими 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, захваченными в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок. Следует подчеркнуть, что география отражает не "линию фронта", а локальные точки пресечения диверсионной активности противника.Нет ничего глупей войны с РоссиейКомандир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сегодня заявил, что подразделения ВСУ не контролируют Суджу. А еще раскрыл детали заведомо провальной операции украинского Генштаба, который планировал к 11 августа захватить АЭС в Курчатове – для предъявления ультимативных требований России. Здесь уместно вспомнить русскую пословицу: "Дурень думкой богатеет", однако Алаудинов сформулировал по-своему: "Бог сделал все, чтобы у этих людей снесло голову, они все дружно собрались и бросились сюда, где мы их уничтожили, и таким образом завершили эту войну".Советник губернатора Курской области Роман Алехин также отметил, что обстановка стабилизирована – ВСУ ежедневно теряют по две роты элитных бойцов и по 25-30 единиц техники – у каждого приграничного села. Более того, российская армия методично наносит ракетно-бомбовые удары по силам и средствам противника на территории сопредельной Сумской области, где потери никто не считает.Агентство Bloomberg сообщило, что Киев заранее получил "благословение" от США и Евросоюза на операцию вторжения на территорию РФ, однако Вашингтон заметно дистанцируется, то есть опасается серьезных последствий. Британская газета Financial Times сообщила, что ВМФ России на случай прямого военного конфликта с Западом готовится к уничтожению объектов НАТО в Европе сотнями ядерных боеголовок.Пока все резервы и внимание Генштаба ВСУ обращены на сумскую авантюру, на "Восточном фронте" ситуация ухудшается с каждым днем. Курский эпизод СВО ничуть не "притормозил" российские войска в Донбассе, напротив – Вооруженные силы РФ в полтора раза нарастили темпы наступления. Практически освободили Нью-Йорк (Новгородское), вошли в Торецк и продвигаются к Покровску (не считая других населенных пунктов)."Южная" группировка российских войск под Часовым Яром значительно продвинулась в направлении Григорьевки. Есть успехи на Северском направлении. На Донецком – российские подразделения освободили Яснобродовку, закрепились на противоположном от Карловки берегу Карловского водохранилища.На Покровском направлении штурмовые группы освободили Лисичное. Установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке, завершается зачистка от бандеровцев населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. Расширена зона контроля на Угледарском направлении, под контроль взята важная трасса Константиновка – Угледар. Кроме огромных потерь живой силы и бронетехники ВСУ, на украинском ТВД в считанные дни поражены еще три батареи ЗРК Patriot и три пусковые ЗРК С-300ПТ, пополнен список уничтоженных танков M1A1 Abrams, "аннигилируются" авиабазы и оставшиеся истребители украинской армии.Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский предупредил мировое сообщество, что после вторжения ВСУ в Курскую область прежние условия президента России по переговорам утратили силу: "Киевский режим заслужил только капитуляцию". А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил фактическое руководство Украины о других суровых последствиях – политических и территориальных."Русские медленно запрягают", и все же победа Москвы в прокси-войне с НАТО на украинском ТВД практически неизбежна.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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