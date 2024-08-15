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Уникальные советские высотки в Тбилиси никто не хочет ремонтировать?

Уникальные советские высотки в Тбилиси никто не хочет ремонтировать?

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси безуспешно ищет компанию, которая взялась бы за ремонт мостов между высотками в районе Сабуртало – этот знаменитый жилой комплекс "Шатили" с... 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T13:20+0400

2024-08-15T13:20+0400

2024-08-15T13:20+0400

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Авторами уникального сооружения являются архитекторы Отар Каландаришвили и Гизо Поцхишвили. По условиям тендера, нужно не только провести полный ремонт мостов, но и адаптировать их для лиц с ОВЗ. Власти Тбилиси объявили тендер уже в третий раз, чтобы спасти этот памятник урбанистики.

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