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Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 3 тысяч грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 3 тысяч грузовиков

Sputnik Грузия

На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс" 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T18:16+0400

2024-08-15T18:16+0400

2024-08-15T18:16+0400

грузия

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верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Более 3 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс.Всего с российской стороны въезда в Грузию к 17:00 четверга ожидали 3 159 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим сегодня пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге