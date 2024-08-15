https://sputnik-georgia.ru/20240815/vspyshka-ospy-obezyan-obyavlena-chrezvychaynoy-situatsiey-mezhdunarodnogo-znacheniya-289462675.html

Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения

Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения

Sputnik Грузия

В 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило 15,6 тысячи, 537 человек умерли 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T10:04+0400

2024-08-15T10:04+0400

2024-08-15T10:19+0400

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всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Вспышка этого инфекционного заболевания стала причиной объявления ЧС в области здравоохранения Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили ЧС в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, в дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этого и спасения жизней необходимы скоординированные ответные меры.Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался.В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло. Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 в Африке.Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший оспой обезьян.Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, африка, демократическая республика конго, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения