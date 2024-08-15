https://sputnik-georgia.ru/20240815/zapreschennyy-v-sovetskie-vremena-film-shengelaya-pokazhut-v-tbilisi-289463925.html

Запрещенный в советские времена фильм Шенгелая покажут в Тбилиси

Запрещенный в советские времена фильм Шенгелая покажут в Тбилиси

Sputnik Грузия

Международный фестиваль архивных фильмов проводится в этом году в третий раз 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T12:40+0400

2024-08-15T12:40+0400

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гурам (гука) рчеулишвили

георгий шенгелая

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Грузинские зрители впервые увидят отреставрированную версию фильма Георгия Шенгелая "Алавердоба", который подвергся цензуре в советские времена, в рамках Международного фестиваля архивных фильмов, сообщили в Национальном архиве Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кинофестиваль продлится три дня. В рамках мероприятия будет показано 28 фильмов из 14 стран мира. Организатором показов является Национальный архив Грузии. Девиз фестиваля в этом году – "Кино – летописец истории". Гостей ожидают новинки – панельная дискуссия, где представители киноиндустрии разных стран поделятся друг с другом своим опытом. Основная цель фестиваля – сделать доступными для публики те фильмы, которые по разным причинам до сих пор не смогли дойти до зрителя. Почетным гостем фестиваля в этом году станет хорватский режиссер Иван Салай, который впервые представит свое творчество грузинскому зрителю. Международный фестиваль архивных фильмов проводится в этом году в третий раз. "Алавердоба" – советский фильм 1962 года режиссера Георгия Шенгелая по одноименному рассказу Гурама Рчеулишвили. Картина стала дипломной работой режиссера. Алавердоба – традиционный религиозный грузинский праздник, посвящённый сбору урожая. В Кахети на Алавердоба приезжает молодой и неопытный журналист, который своими безрассудными действиями пытается нарушить привычный ход праздника. "Все творческие люди должны быть немного чокнутыми" - Георгий Шенгелая>>Однако вскоре он понимает, что затея была глупой – он не может изменить ход прекрасного праздника. Кроме того, герой начинает осознавать, что именно здесь, в Кахети, он увидел и почувствовал настоящую жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, общество, тбилиси, гурам (гука) рчеулишвили, георгий шенгелая