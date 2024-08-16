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Крыша торгового центра горит в Тбилиси
Крыша торгового центра горит в Тбилиси
Sputnik Грузия
На данный момент информации о пострадавших нет 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T18:07+0400
2024-08-16T18:50+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Пожар вспыхнул на крыше торгового центра "Мариами" возле станции метро "Театр Ахметели" в столичном районе Глдани, сообщает телеканал Мтавари архи со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.На месте мобилизованы пожарные, они борются с огнем. По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии

Крыша торгового центра горит в Тбилиси

18:07 16.08.2024 (обновлено: 18:50 16.08.2024)
© photo: Sputnik / StringerПожарная машина
Пожарная машина - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На данный момент информации о пострадавших нет
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Пожар вспыхнул на крыше торгового центра "Мариами" возле станции метро "Театр Ахметели" в столичном районе Глдани, сообщает телеканал Мтавари архи со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
На месте мобилизованы пожарные, они борются с огнем.
По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
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