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Крыша торгового центра горит в Тбилиси

Крыша торгового центра горит в Тбилиси

Sputnik Грузия

На данный момент информации о пострадавших нет 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T18:07+0400

2024-08-16T18:07+0400

2024-08-16T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Пожар вспыхнул на крыше торгового центра "Мариами" возле станции метро "Театр Ахметели" в столичном районе Глдани, сообщает телеканал Мтавари архи со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.На месте мобилизованы пожарные, они борются с огнем. По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии