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Принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС в Грузии разработает Совбез
Принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС в Грузии разработает Совбез
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Грузия работает над созданием правил оповещения и реагирования с экспертами стран ЕС и Программы развития ООН 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Подготовка рекомендаций для создания в Грузии системы раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях обсуждалась на очередном заседании рабочей группы Совета национальной безопасности. Как пояснил начальник аппарата СНБ Леван Гирсиашвили, рекомендации будут касаться комплексной системы оповещения, а не только установки сигнальных систем в стране. По его словам, Грузия работает над созданием правил оповещения и реагирования с экспертами стран ЕС и Программы развития ООН. В данный момент в Грузии нет системы раннего оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. При ЧС, согласно существующим протоколам, рекомендуется лишь следовать указаниям спасателей, которые оповещают граждан при помощи СМИ или лично. При этом, в рамках реагирования на ЧС, в Грузии уже создан протокол действий волонтеров и определены правила для них. Предсказать оползень невозможно даже при наличии систем мониторинга – геолог >>Система раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях – специальный протокол действий, который направлен на обеспечение условий безопасной жизнедеятельности при существующих рисках. Как правило в нее входят карта убежищ, планы эвакуации, протоколы реагирования на разные угрозы, сигнальная система оповещения и комплексное обеспечение безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, оон, совет безопасности грузии
Принципы внедрения системы раннего предупреждения ЧС в Грузии разработает Совбез
11:58 16.08.2024 (обновлено: 13:48 16.08.2024)
Грузия работает над созданием правил оповещения и реагирования с экспертами стран ЕС и Программы развития ООН
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Подготовка рекомендаций для создания в Грузии системы раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях обсуждалась на очередном заседании рабочей группы Совета национальной безопасности.
Как пояснил начальник аппарата СНБ Леван Гирсиашвили, рекомендации будут касаться комплексной системы оповещения, а не только установки сигнальных систем в стране.
"Это требует комплексного подхода с учетом подключения общества", - сказал Гирсиашвили.
По его словам, Грузия работает над созданием правил оповещения и реагирования с экспертами стран ЕС и Программы развития ООН.
В данный момент в Грузии нет системы раннего оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. При ЧС, согласно существующим протоколам, рекомендуется лишь следовать указаниям спасателей, которые оповещают граждан при помощи СМИ или лично.
При этом, в рамках реагирования на ЧС, в Грузии уже создан протокол действий волонтеров и определены правила для них.
Система раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях – специальный протокол действий, который направлен на обеспечение условий безопасной жизнедеятельности при существующих рисках.
Как правило в нее входят карта убежищ, планы эвакуации, протоколы реагирования на разные угрозы, сигнальная система оповещения и комплексное обеспечение безопасности.