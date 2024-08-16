https://sputnik-georgia.ru/20240816/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-289474273.html

Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?

Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за семь месяцев 2024 года лидером является Россия 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T09:01+0400

2024-08-16T09:01+0400

2024-08-16T10:50+0400

экономика

грузия

новости

денежные переводы

статистика

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2024 года снизился на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 954,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за данный период лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 374,3 миллиона долларов – 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2024 года снизились на 21,8% по сравнению с июлем 2023 года и составили 298,1 миллиона долларов.Впервые Россия по объему переводов в Грузию оказалась на третьем месте, пропустив вперед США и Италию.В июле из России перечислено 45,5 миллиона долларов – 15,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2024 года поступило денежных переводов на 38,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 33,5 миллиона долларов, что на 17,1% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За семь месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 207,2 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии