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Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?
Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за семь месяцев 2024 года лидером является Россия 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2024 года снизился на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 954,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за данный период лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 374,3 миллиона долларов – 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2024 года снизились на 21,8% по сравнению с июлем 2023 года и составили 298,1 миллиона долларов.Впервые Россия по объему переводов в Грузию оказалась на третьем месте, пропустив вперед США и Италию.В июле из России перечислено 45,5 миллиона долларов – 15,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2024 года поступило денежных переводов на 38,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 33,5 миллиона долларов, что на 17,1% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За семь месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 207,2 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?
09:01 16.08.2024 (обновлено: 10:50 16.08.2024)
По объему денежных переводов в Грузию за семь месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2024 года снизился на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 954,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за данный период лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
374,3
-68,7
Италия
323,5
9,6
США
315,0
33,0
Греция
147,4
6,3
Израиль
142,3
14,2
По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 374,3 миллиона долларов – 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2024 года снизились на 21,8% по сравнению с июлем 2023 года и составили 298,1 миллиона долларов.
Впервые Россия по объему переводов в Грузию оказалась на третьем месте, пропустив вперед США и Италию.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
50,3
24,5
Италия
48,9
6,6
Россия
45,5
-38,6
Германия
24,7
18,0
Греция
23,2
5,8
В июле из России перечислено 45,5 миллиона долларов – 15,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2024 года поступило денежных переводов на 38,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июле из Грузии за границу перевели 33,5 миллиона долларов, что на 17,1% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За семь месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 207,2 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2023 года.