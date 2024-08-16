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Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?
Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за семь месяцев 2024 года лидером является Россия 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T09:01+0400
2024-08-16T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2024 года снизился на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 954,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за данный период лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 374,3 миллиона долларов – 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2024 года снизились на 21,8% по сравнению с июлем 2023 года и составили 298,1 миллиона долларов.Впервые Россия по объему переводов в Грузию оказалась на третьем месте, пропустив вперед США и Италию.В июле из России перечислено 45,5 миллиона долларов – 15,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2024 года поступило денежных переводов на 38,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 33,5 миллиона долларов, что на 17,1% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За семь месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 207,2 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии

Сколько денег перевели мигранты в Грузию за семь месяцев?

09:01 16.08.2024 (обновлено: 10:50 16.08.2024)
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2024
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По объему денежных переводов в Грузию за семь месяцев 2024 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2024 года снизился на 26,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 954,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за данный период лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

374,3

-68,7

Италия

323,5

9,6

США

315,0

33,0

Греция

147,4

6,3

Израиль

142,3

14,2

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 374,3 миллиона долларов – 19,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2024 года снизились на 21,8% по сравнению с июлем 2023 года и составили 298,1 миллиона долларов.
Впервые Россия по объему переводов в Грузию оказалась на третьем месте, пропустив вперед США и Италию.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

50,3

24,5

Италия

48,9

6,6

Россия

45,5

-38,6

Германия

24,7

18,0

Греция

23,2

5,8

В июле из России перечислено 45,5 миллиона долларов – 15,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июле 2024 года поступило денежных переводов на 38,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В июле из Грузии за границу перевели 33,5 миллиона долларов, что на 17,1% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За семь месяцев 2024 года из Грузии за границу перевели 207,2 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за тот же период 2023 года.
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