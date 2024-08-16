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Убили и бросили в колодец: обвиняемого приговорили к 17 годам тюрьмы в Грузии
Убили и бросили в колодец: обвиняемого приговорили к 17 годам тюрьмы в Грузии
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Тело удалось обнаружить лишь 25 мая 2023 года 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Телавский районный суд приговорил к 17 годам тюрьмы обвиняемого в жестоком убийстве в регионе Кахети, которое произошло в январе прошлого года, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе судебного разбирательство установлено, что 18 января 2023 года обвиняемый и его сообщник на почве конфликта в прошлом в селе Велисцихе Гурджаанского района сначала избили мужчину с применение тупых предметов, а затем задушили. Тело удалось обнаружить лишь 25 мая 2023 года. Суд признал обвиняемого виновным в убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, и в воровстве. Его сообщнику приговор был вынесен 23 февраля 2024 года по аналогичному обвинению и также составил 17 лет заключения.одписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, общество, тбилиси, кахети, гурджаанский район
Убили и бросили в колодец: обвиняемого приговорили к 17 годам тюрьмы в Грузии
Тело удалось обнаружить лишь 25 мая 2023 года
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Телавский районный суд приговорил к 17 годам тюрьмы обвиняемого в жестоком убийстве в регионе Кахети, которое произошло в январе прошлого года, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
В ходе судебного разбирательство установлено, что 18 января 2023 года обвиняемый и его сообщник на почве конфликта в прошлом в селе Велисцихе Гурджаанского района сначала избили мужчину с применение тупых предметов, а затем задушили.
Уже мертвое тело обвиняемые бросили в колодец возле оросительного канала и забрали мобильный телефон убитого.
Тело удалось обнаружить лишь 25 мая 2023 года.
Суд признал обвиняемого виновным в убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, и в воровстве. Его сообщнику приговор был вынесен 23 февраля 2024 года по аналогичному обвинению и также составил 17 лет заключения.