https://sputnik-georgia.ru/20240816/ubili-i-brosili-v-kolodets-obvinyaemogo-prigovorili-k-17-godam-tyurmy-v-gruzii-289485909.html

Убили и бросили в колодец: обвиняемого приговорили к 17 годам тюрьмы в Грузии

Убили и бросили в колодец: обвиняемого приговорили к 17 годам тюрьмы в Грузии

Sputnik Грузия

Тело удалось обнаружить лишь 25 мая 2023 года 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T18:41+0400

2024-08-16T18:41+0400

2024-08-16T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Телавский районный суд приговорил к 17 годам тюрьмы обвиняемого в жестоком убийстве в регионе Кахети, которое произошло в январе прошлого года, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ходе судебного разбирательство установлено, что 18 января 2023 года обвиняемый и его сообщник на почве конфликта в прошлом в селе Велисцихе Гурджаанского района сначала избили мужчину с применение тупых предметов, а затем задушили. Тело удалось обнаружить лишь 25 мая 2023 года. Суд признал обвиняемого виновным в убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, и в воровстве. Его сообщнику приговор был вынесен 23 февраля 2024 года по аналогичному обвинению и также составил 17 лет заключения.одписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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