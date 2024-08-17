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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июль
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июль
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек 17.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 июля 2024 года составляет более 5,3 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 11,9 тысячи человек на сумму 42,3 миллиона лари. Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 июля 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом: Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 августа в размере 2,6927 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, пенсионер, пенсионная реформа, пенсионный фонд россии
грузия, экономика, новости, общество, пенсионер, пенсионная реформа, пенсионный фонд россии
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии? Данные за июль
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 июля 2024 года составляет более 5,3 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 11,9 тысячи человек на сумму 42,3 миллиона лари.
Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 июля 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом:
Консервативный портфель – 9,8%
Сбалансированный портфель – 13,5%
Динамичный портфель – 14,6%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 августа в размере 2,6927 GEL/$1.