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Нацбанк Грузии опубликовал новую редакцию Стратегии надзора на 2023-2025 годы
Нацбанк Грузии опубликовал новую редакцию Стратегии надзора на 2023-2025 годы
Sputnik Грузия
Нацбанк планирует усилить политику надзора за финансами и повысить уровень сотрудничества с коммерческими банками 17.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-17T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии опубликовал Стратегию надзора на 2023-2025 годы в редакции 2024 года, в которой основное внимание уделяется плану действий по достижению приоритетов надзора, соответствующим мероприятиям и срокам их реализации, а также отчету за 2023 год о реализации Стратегии. Документ о надзорной стратегии на 2023-2025 годы был опубликован в прошлом году. Он был разработан Национальным банком при активном участии частного и гражданского сектора. Документ определил надзорные приоритеты Национального банка и мероприятия, запланированные в рамках этих приоритетов. Согласно новой редакции на 2024 год, надзорные приоритеты Национального банка остаются неизменными в течение трех лет. Соответственно, банк продолжит вести свою деятельность в надзорном направлении с учетом следующих пяти приоритетов: "Опыт прошлых лет показал, что документ о стратегии надзора является важным справочным документом как для Национального банка, так и для представителей финансового сектора. Документ способствует эффективному планированию деятельности Национального банка, четкому формированию видения будущего и повышению предсказуемости отрасли в отношении будущих событий", - говорится в сообщении регулятора. При разработке надзорной стратегии на 2023-2025 годы Национальный Банк при определении надзорных приоритетов учитывал следующие факторы: основные направления надзора и регулирования деятельности финансового сектора, рекомендации, полученные от международных партнеров, анализ международной практики и тенденций, мнения и рекомендации, полученные от частного сектора, и потребности, риски и проблемы, выявленные в рамках надзорного мандата. Среди планов Нацбанка, определенных стратегией, – совершенствование существующего пруденциального регулирования, в том числе финансового сектора, и разработка основы для надзорных мер, раннего вмешательства и последовательного процесса, необходимого для отзыва банковской лицензии у коммерческих банков. Кроме того, Нацбанк планирует усилить политику надзора за финансами и повысить уровень сотрудничества с коммерческими банками для более оперативного реагирования на вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии опубликовал новую редакцию Стратегии надзора на 2023-2025 годы
Нацбанк планирует усилить политику надзора за финансами и повысить уровень сотрудничества с коммерческими банками
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии опубликовал Стратегию надзора на 2023-2025 годы в редакции 2024 года, в которой основное внимание уделяется плану действий по достижению приоритетов надзора, соответствующим мероприятиям и срокам их реализации, а также отчету за 2023 год о реализации Стратегии.
Документ о надзорной стратегии на 2023-2025 годы был опубликован в прошлом году. Он был разработан Национальным банком при активном участии частного и гражданского сектора. Документ определил надзорные приоритеты Национального банка и мероприятия, запланированные в рамках этих приоритетов.
Согласно новой редакции на 2024 год, надзорные приоритеты Национального банка остаются неизменными в течение трех лет. Соответственно, банк продолжит вести свою деятельность в надзорном направлении с учетом следующих пяти приоритетов:
Совершенствование системы управления рисками финансового сектора и активное реагирование на результаты
Развитие конкуренции в финансовом секторе
Поощрение финансовых инноваций и развитие надзорных технологий
Приближение к международным стандартам
Усиление надзорной функции Национального банка и повышение прозрачности.
"Опыт прошлых лет показал, что документ о стратегии надзора является важным справочным документом как для Национального банка, так и для представителей финансового сектора. Документ способствует эффективному планированию деятельности Национального банка, четкому формированию видения будущего и повышению предсказуемости отрасли в отношении будущих событий", - говорится в сообщении регулятора.
При разработке надзорной стратегии на 2023-2025 годы Национальный Банк при определении надзорных приоритетов учитывал следующие факторы: основные направления надзора и регулирования деятельности финансового сектора, рекомендации, полученные от международных партнеров, анализ международной практики и тенденций, мнения и рекомендации, полученные от частного сектора, и потребности, риски и проблемы, выявленные в рамках надзорного мандата.
Среди планов Нацбанка, определенных стратегией, – совершенствование существующего пруденциального регулирования, в том числе финансового сектора, и разработка основы для надзорных мер, раннего вмешательства и последовательного процесса, необходимого для отзыва банковской лицензии у коммерческих банков.
Кроме того, Нацбанк планирует усилить политику надзора за финансами и повысить уровень сотрудничества с коммерческими банками для более оперативного реагирования на вопросы.