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Очередной прогресс Грузии – новые данные исследования

Очередной прогресс Грузии – новые данные исследования

Sputnik Грузия

При 100% системе оценки Грузия получила 81,5%, улучшив свои позиции за последние 11 лет на 49 пунктов 17.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-17T14:04+0400

2024-08-17T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузия заняла седьмое место в мире по показателю 11-летнего прогресса горизонтальной подотчетности, говорится в результатах исследования международной организации по оценке глобальной демократии "Разнообразие демократии". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Индекс горизонтальной подотчетности определяется как "способность государственных учреждений контролировать правительство путем запроса информации, допроса должностных лиц и наказания за неправомерные действия". Эта форма подотчетности обеспечивает контроль между учреждениями и предотвращает злоупотребление властью. Основными действующими субъектами горизонтальной подотчетности правительства являются: законодательный орган; судебная система; конкретные надзорные органы, такие как омбудсмены, прокуроры и генеральные аудиторы. При 100% системе оценки Грузия получила 81,5%, улучшив свои позиции за последние 11 лет на 49 пунктов. После смены власти в 2012 году, Грузия занимает седьмое место в мире по росту горизонтальной подотчетности. В 2012 году Грузия занимала 107 место в мировом рейтинге. "Разнообразие демократии" (V-Dem) — один из крупнейших в мире проектов научного сотрудничества, непосредственно посвященных демократии. Его штаб-квартира находится в Институте V-Dem, в Швеции, в департаменте политологии Гетеборгского университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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