https://sputnik-georgia.ru/20240817/tysyachi-chelovek-i-sotni-edinits-tekhniki-tushat-pozhary-na-zapade-turtsii--289494271.html
Тысячи человек и сотни единиц техники тушат пожары на западе Турции
Тысячи человек и сотни единиц техники тушат пожары на западе Турции
Sputnik Грузия
Лесные пожары, вспыхнувшие в Измире, пока не удается взять под контроль из-за сильного ветра, сообщили местные власти 17.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-17T13:03+0400
2024-08-17T13:03+0400
2024-08-17T13:09+0400
турция
происшествия
новости
в мире
лесной пожар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/11/289494106_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c9e96ac66596ca2b6b250fff2abb3126.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Около трех тысяч человек принимают участие в тушении лесных пожаров в турецком курортном Измире в западной части страны, около 600 единиц техники задействованы в борьбе с огнем, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что лесные пожары, вспыхнувшие в Измире, пока не удается взять под контроль из-за сильного ветра. Между тем существует высокий риск возникновения лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы."По метеорологическим данным, в ближайшие три дня существует высокий риск возникновения лесных пожаров. Мы находимся в состоянии боевой готовности", - приводит его слова газета Hürriyet.Согласно информации министра, 30 из 47 лесных пожаров по всей стране были взяты под контроль. При этом, как уточняет газета, лесной пожар в Измире на западе страны добрался до жилых районов."В Измире сгорело 16 домов, 87 домов и 44 рабочих места были эвакуированы. Министерство здравоохранения сообщило, что в результате пожаров пострадали 78 человек", - пишет издание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/11/289494106_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_6cd692eda58238b20b4ef8fc16c22d43.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
турция, происшествия, новости, в мире, лесной пожар
турция, происшествия, новости, в мире, лесной пожар
Тысячи человек и сотни единиц техники тушат пожары на западе Турции
13:03 17.08.2024 (обновлено: 13:09 17.08.2024)
Лесные пожары, вспыхнувшие в Измире, пока не удается взять под контроль из-за сильного ветра, сообщили местные власти
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Около трех тысяч человек принимают участие в тушении лесных пожаров в турецком курортном Измире в западной части страны, около 600 единиц техники задействованы в борьбе с огнем, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что лесные пожары, вспыхнувшие в Измире, пока не удается взять под контроль из-за сильного ветра.
"В масштабе всей страны произошло 72 пожара, 45 из которых удалось взять под контроль. На 27 случаях еще продолжаются работы. Наше государство всеми силами поддерживает граждан, пострадавших от пожаров. На пожарах в Измире с воздуха и на земле продолжают работать 596 единиц техники и 2 965 человек личного состава", - сообщил Алтун в соцсети Х.
Между тем существует высокий риск возникновения лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
"По метеорологическим данным, в ближайшие три дня существует высокий риск возникновения лесных пожаров. Мы находимся в состоянии боевой готовности", - приводит его слова газета Hürriyet.
Согласно информации министра, 30 из 47 лесных пожаров по всей стране были взяты под контроль. При этом, как уточняет газета, лесной пожар в Измире на западе страны добрался до жилых районов.
"В Измире сгорело 16 домов, 87 домов и 44 рабочих места были эвакуированы. Министерство здравоохранения сообщило, что в результате пожаров пострадали 78 человек", - пишет издание.