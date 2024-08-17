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Тысячи человек и сотни единиц техники тушат пожары на западе Турции

Тысячи человек и сотни единиц техники тушат пожары на западе Турции

Sputnik Грузия

Лесные пожары, вспыхнувшие в Измире, пока не удается взять под контроль из-за сильного ветра, сообщили местные власти 17.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-17T13:03+0400

2024-08-17T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Около трех тысяч человек принимают участие в тушении лесных пожаров в турецком курортном Измире в западной части страны, около 600 единиц техники задействованы в борьбе с огнем, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Ранее в канцелярии турецкого лидера сообщили, что лесные пожары, вспыхнувшие в Измире, пока не удается взять под контроль из-за сильного ветра. Между тем существует высокий риск возникновения лесных пожаров в Турции в ближайшие три дня из-за аномальной жары, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы."По метеорологическим данным, в ближайшие три дня существует высокий риск возникновения лесных пожаров. Мы находимся в состоянии боевой готовности", - приводит его слова газета Hürriyet.Согласно информации министра, 30 из 47 лесных пожаров по всей стране были взяты под контроль. При этом, как уточняет газета, лесной пожар в Измире на западе страны добрался до жилых районов."В Измире сгорело 16 домов, 87 домов и 44 рабочих места были эвакуированы. Министерство здравоохранения сообщило, что в результате пожаров пострадали 78 человек", - пишет издание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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