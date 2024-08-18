Трамп на голосовании и метеорный поток Персеиды – лучшие фото недели

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства в Новосибирске.
Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства в Новосибирске.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах в штате Флорида.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах в штате Флорида.
Место крушения пассажирского самолета с 61 человеком на борту в Бразилии.
Место крушения пассажирского самолета с 61 человеком на борту в Бразилии.
Палестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов Хан-Юниса.
Палестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов Хан-Юниса.
Древние статуи видны во время метеорного потока Персеиды на вершине горы Немрут в Турции.
Древние статуи видны во время метеорного потока Персеиды на вершине горы Немрут в Турции.
Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес машет флагом из окна самолета, Куба.
Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес машет флагом из окна самолета, Куба.
Река Ла-Плата затопила дорогу после тропического шторма "Эрнесто", Пуэрто-Рико.
Река Ла-Плата затопила дорогу после тропического шторма "Эрнесто", Пуэрто-Рико.
Добровольцы пытаются потушить пожар на севере Афин.
Добровольцы пытаются потушить пожар на севере Афин.
Женщина проходит мимо барельефа в Мумбаи.
Женщина проходит мимо барельефа в Мумбаи.
Родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, протестуют против правительства Израиля в Тель-Авиве.
Родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, протестуют против правительства Израиля в Тель-Авиве.
Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.
Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.
Группа высшего пилотажа "Голубые ангелы" ВМС США выступает на Чикагском воздушном и водном шоу над озером Мичиган.
Группа высшего пилотажа "Голубые ангелы" ВМС США выступает на Чикагском воздушном и водном шоу над озером Мичиган.
Боевики "Талибана" празднуют третью годовщину вывода войск США из Афганистана в Лашкаргахе.
Боевики "Талибана" празднуют третью годовщину вывода войск США из Афганистана в Лашкаргахе.
Церемония закрытия летних Олимпийских Игр в Париже.
Церемония закрытия летних Олимпийских Игр в Париже.
Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области.
Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области.
Женщины-коммандос полиции штата Ассама принимают участие в параде во время празднования Дня независимости Индии.
Женщины-коммандос полиции штата Ассама принимают участие в параде во время празднования Дня независимости Индии.