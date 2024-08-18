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Трамп на голосовании и метеорный поток Персеиды – лучшие фото недели
Трамп на голосовании и метеорный поток Персеиды – лучшие фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 18.08.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, в мире, сша, флорида, дональд трамп, хамас, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, сша, флорида, дональд трамп, хамас, фотоленты, новости в фотографиях

Трамп на голосовании и метеорный поток Персеиды – лучшие фото недели

10:11 18.08.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства в Новосибирске.

Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства в Новосибирске. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Модель во время выступления на шоу парикмахерского искусства в Новосибирске.

© AP Photo / Wilfredo Lee

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах в штате Флорида.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах в штате Флорида. - Sputnik Грузия
2/16
© AP Photo / Wilfredo Lee

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибывает в офис окружного инспектора по выборам в Уэст-Палм-Бич, чтобы лично проголосовать на предварительных выборах в штате Флорида.

© AP Photo / Andre Penner

Место крушения пассажирского самолета с 61 человеком на борту в Бразилии.

Место крушения пассажирского самолета с 61 человеком на борту в Бразилии. - Sputnik Грузия
3/16
© AP Photo / Andre Penner

Место крушения пассажирского самолета с 61 человеком на борту в Бразилии.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Палестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов Хан-Юниса.

Палестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов Хан-Юниса. - Sputnik Грузия
4/16
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Палестинцы бегут из города Хамад после приказа израильской армии об эвакуации из некоторых районов Хан-Юниса.

© AP Photo / Emrah Gurel

Древние статуи видны во время метеорного потока Персеиды на вершине горы Немрут в Турции.

Древние статуи видны во время метеорного потока Персеиды на вершине горы Немрут в Турции. - Sputnik Грузия
5/16
© AP Photo / Emrah Gurel

Древние статуи видны во время метеорного потока Персеиды на вершине горы Немрут в Турции.

© AP Photo / Adalberto Roque/Pool

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес машет флагом из окна самолета, Куба.

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес машет флагом из окна самолета, Куба. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Adalberto Roque/Pool

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес машет флагом из окна самолета, Куба.

© AP Photo / Alejandro Granadillo

Река Ла-Плата затопила дорогу после тропического шторма "Эрнесто", Пуэрто-Рико.

Река Ла-Плата затопила дорогу после тропического шторма &quot;Эрнесто&quot;, Пуэрто-Рико. - Sputnik Грузия
7/16
© AP Photo / Alejandro Granadillo

Река Ла-Плата затопила дорогу после тропического шторма "Эрнесто", Пуэрто-Рико.

© AP Photo / Aggelos Barai

Добровольцы пытаются потушить пожар на севере Афин.

Добровольцы пытаются потушить пожар на севере Афин. - Sputnik Грузия
8/16
© AP Photo / Aggelos Barai

Добровольцы пытаются потушить пожар на севере Афин.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Женщина проходит мимо барельефа в Мумбаи.

Женщина проходит мимо барельефа в Мумбаи. - Sputnik Грузия
9/16
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Женщина проходит мимо барельефа в Мумбаи.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, протестуют против правительства Израиля в Тель-Авиве.

Родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, протестуют против правительства Израиля в Тель-Авиве. - Sputnik Грузия
10/16
© AP Photo / Mahmoud Illean

Родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, протестуют против правительства Израиля в Тель-Авиве.

© photo: Sputnik / Kirill Zykov

Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.

Участники &quot;Гонки героев&quot; в Алабино, Подмосковье. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Kirill Zykov

Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast

Группа высшего пилотажа "Голубые ангелы" ВМС США выступает на Чикагском воздушном и водном шоу над озером Мичиган.

Группа высшего пилотажа &quot;Голубые ангелы&quot; ВМС США выступает на Чикагском воздушном и водном шоу над озером Мичиган. - Sputnik Грузия
12/16
© AP Photo / Charles Rex Arbogast

Группа высшего пилотажа "Голубые ангелы" ВМС США выступает на Чикагском воздушном и водном шоу над озером Мичиган.

© AP Photo / Abdul Khaliq

Боевики "Талибана" празднуют третью годовщину вывода войск США из Афганистана в Лашкаргахе.

Боевики &quot;Талибана&quot; празднуют третью годовщину вывода войск США из Афганистана в Лашкаргахе. - Sputnik Грузия
13/16
© AP Photo / Abdul Khaliq

Боевики "Талибана" празднуют третью годовщину вывода войск США из Афганистана в Лашкаргахе.

© AP Photo / Ashley Landis

Церемония закрытия летних Олимпийских Игр в Париже.

Церемония закрытия летних Олимпийских Игр в Париже. - Sputnik Грузия
14/16
© AP Photo / Ashley Landis

Церемония закрытия летних Олимпийских Игр в Париже.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области.

Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области.

© AP Photo / Anupam Nath

Женщины-коммандос полиции штата Ассама принимают участие в параде во время празднования Дня независимости Индии.

Женщины-коммандос полиции штата Ассама принимают участие в параде во время празднования Дня независимости Индии. - Sputnik Грузия
16/16
© AP Photo / Anupam Nath

Женщины-коммандос полиции штата Ассама принимают участие в параде во время празднования Дня независимости Индии.

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