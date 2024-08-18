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ВМФ России в 2024 году пополнится субмаринами "Борей-А" и "Ясень-М"
ВМФ России в 2024 году пополнится субмаринами "Борей-А" и "Ясень-М"
Sputnik Грузия
Американские стратеги считают, что российские "океанские ниндзя" представляют большую опасность для Соединенных Штатов, отмечает военный обозреватель Sputnik... 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T15:49+0400
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Стратегическое превосходство Российской Федерации над любым противником непрерывно обеспечивают малозаметные и могущественные атомные субмарины с высокоточным ракетным вооружением на борту – подводные крейсеры проекта 955А "Борей-А" и многоцелевые субмарины проекта 885М "Ясень-М". В боевой строй ВМФ России вскоре войдут новые ракетные крейсеры "Князь Пожарский" и "Архангельск".Главком ВМФ Александр Моисеев 13 августа заявил о пополнении флота в 2024 году двумя атомными ракетоносцами проектов "Борей-А" и "Ясень-М", которые готовит к передаче в боевой состав производственное объединение "Севмаш". Субмарины успешно проходят заводские ходовые испытания, после которых завершающие – государственные.Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Пожарский" – пятый в серии модернизированных кораблей проекта 955А "Борей-А", и восьмой – с учетом трех РПКСН базового проекта "Борей". Такие субмарины несут на борту 16 – 20 межконтинентальных баллистических ракет "Булава-30" дальностью до 10 000 км. Каждая трехступенчатая МБР способна доставить к целям до 10 ядерных блоков.Атомный ракетный крейсер "Архангельск" – четвертый в серии "Ясеней", основное оружие которых – крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в дальнейшем – гиперзвуковые "Цирконы". Могущественное вооружение (боекомплект – до 40 ракет и 30 торпед) и высокотехнологичное оснащение позволяют подводному крейсеру скрытно находить и эффективно уничтожать подводные, надводные и береговые цели в любом районе Мирового океана. Глубина погружения – до 520 м. Автономность – 100 суток. Дальность не ограничена, ядерная энергетическая установка рассчитана на 25 лет работы – без замены топлива. Высокая автоматизация позволила сократить экипаж до 64 человек.Ранее, в декабре 2023-го в состав флота вошли РПКСН "Император Александр III" проекта "Борей-А" и многоцелевой ракетный крейсер "Красноярск" проекта "Ясень-М" – доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах России достигла 100 процентов.Динамичное развитие ракетно-ядерного подводного флота РФ лишает США и НАТО иллюзий превосходства, ощущения безнаказанности и надежд на "гегемонию". Новейшее стратегическое оружие ВМФ России сдерживает безрассудную агрессию Запада в Европе и экономически значимых районах Мирового океана.Неотразимое возмездиеДля нанесения непоправимого ущерба любому противнику достаточного полного залпа одного подводного ракетоносца проекта 955. В гипотетической ситуации прямого военного конфликта со странами НАТО восемь РПКСН проекта "Борей" и "Борей-А" смогут отправить к целям суммарно более 1200 термоядерных гиперзвуковых блоков мощностью 100-150 килотонн. Этого достаточно для оперативного и гарантированного уничтожения боевого потенциала всего Североатлантического альянса. Неслучайно заместитель руководителя американского Стратегического командования Роберт Форст ранее констатировал: "Российские субмарины проекта 955 представляют самую большую угрозу безопасности США".МБР "Булава-30" стартовой массой более 36 тонн – самая современная в России и в мире трехступенчатая межконтинентальная ракета морского базирования. Двигатели первой и второй ступени твердотопливные, третья ступень оснащена жидкостным двигателем. Скрытность обеспечена подводным стартом. Полезная нагрузка – 1 150 кг – это 6-10 термоядерных гиперзвуковых блоков индивидуального наведения, маневрирующих на баллистических траекториях, способных уклоняться от средств ПРО, и выбрасывать до 20 ложных целей.Маневрирование блоков по курсу и высоте делает "Булаву" неуловимой для систем ПРО противника. Круговое вероятное отклонение не превышает 250 метров – для ядерного блока это равнозначно прямому попаданию.Многоцелевая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта "Ясень-М" усилит отряд "океанских ниндзя", задачи которых – слежение, сопровождение, нейтрализация (при необходимости) авианосных ударных групп противника, стратегических субмарин типа "Огайо" (с 24 баллистическими ракетами "Трайдент" на борту), и других важных целей (включая береговые). Малозаметные "Ясени" вооружены "до зубов" 533-мм минами и крылатыми ракетами, вскоре получат на вооружение гиперзвуковые "Цирконы". Кроме того, субмарины проекта 885М располагают совершенными радиоэлектронными комплексами.Невероятные боевые характеристики "Ясеней" подтверждены специалистами ВМС США и НАТО, которые в течение нескольких недель пытались и не смогли обнаружить в Атлантике субмарину "Северодвинск". После этого Пентагон создал специальную оперативную группу эсминцев – для вероятного противоборства с подводным флотом России в Атлантическом океане.Между тем, "Севмаш" до 2027 года планирует ежегодно давать ВМФ России по одному РПКСН и одной многоцелевой субмарине проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Конструкторы российского ОПК создают основы ракетно-ядерного подводного флота пятого поколения. Растет скрытность, обновляются системы вооружений, внедряются автоматизированные средства разведки, управления, целеуказания. Многие технологические решения недосягаемы для ВПК стран НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg
россия, в мире, политика, аналитика, сша, европа, нато, пентагон, колумнисты
россия, в мире, политика, аналитика, сша, европа, нато, пентагон, колумнисты
ВМФ России в 2024 году пополнится субмаринами "Борей-А" и "Ясень-М"
Американские стратеги считают, что российские "океанские ниндзя" представляют большую опасность для Соединенных Штатов, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
Стратегическое превосходство Российской Федерации над любым противником непрерывно обеспечивают малозаметные и могущественные атомные субмарины с высокоточным ракетным вооружением на борту – подводные крейсеры проекта 955А "Борей-А" и многоцелевые субмарины проекта 885М "Ясень-М". В боевой строй ВМФ России вскоре войдут новые ракетные крейсеры "Князь Пожарский" и "Архангельск".
Главком ВМФ Александр Моисеев 13 августа заявил о пополнении флота в 2024 году двумя атомными ракетоносцами проектов "Борей-А" и "Ясень-М", которые готовит к передаче в боевой состав производственное объединение "Севмаш". Субмарины успешно проходят заводские ходовые испытания, после которых завершающие – государственные.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Пожарский" – пятый в серии модернизированных кораблей проекта 955А "Борей-А", и восьмой – с учетом трех РПКСН базового проекта "Борей". Такие субмарины несут на борту 16 – 20 межконтинентальных баллистических ракет "Булава-30" дальностью до 10 000 км. Каждая трехступенчатая МБР способна доставить к целям до 10 ядерных блоков.
Атомный ракетный крейсер "Архангельск" – четвертый в серии "Ясеней", основное оружие которых – крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", в дальнейшем – гиперзвуковые "Цирконы". Могущественное вооружение (боекомплект – до 40 ракет и 30 торпед) и высокотехнологичное оснащение позволяют подводному крейсеру скрытно находить и эффективно уничтожать подводные, надводные и береговые цели в любом районе Мирового океана. Глубина погружения – до 520 м. Автономность – 100 суток. Дальность не ограничена, ядерная энергетическая установка рассчитана на 25 лет работы – без замены топлива. Высокая автоматизация позволила сократить экипаж до 64 человек.
Ранее, в декабре 2023-го в состав флота вошли РПКСН "Император Александр III" проекта "Борей-А" и многоцелевой ракетный крейсер "Красноярск" проекта "Ясень-М" – доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах России достигла 100 процентов.
Динамичное развитие ракетно-ядерного подводного флота РФ лишает США и НАТО иллюзий превосходства, ощущения безнаказанности и надежд на "гегемонию". Новейшее стратегическое оружие ВМФ России сдерживает безрассудную агрессию Запада в Европе и экономически значимых районах Мирового океана.
Для нанесения непоправимого ущерба любому противнику достаточного полного залпа одного подводного ракетоносца проекта 955. В гипотетической ситуации прямого военного конфликта со странами НАТО восемь РПКСН проекта "Борей" и "Борей-А" смогут отправить к целям суммарно более 1200 термоядерных гиперзвуковых блоков мощностью 100-150 килотонн. Этого достаточно для оперативного и гарантированного уничтожения боевого потенциала всего Североатлантического альянса. Неслучайно заместитель руководителя американского Стратегического командования Роберт Форст ранее констатировал: "Российские субмарины проекта 955 представляют самую большую угрозу безопасности США".
МБР "Булава-30" стартовой массой более 36 тонн – самая современная в России и в мире трехступенчатая межконтинентальная ракета морского базирования. Двигатели первой и второй ступени твердотопливные, третья ступень оснащена жидкостным двигателем. Скрытность обеспечена подводным стартом. Полезная нагрузка – 1 150 кг – это 6-10 термоядерных гиперзвуковых блоков индивидуального наведения, маневрирующих на баллистических траекториях, способных уклоняться от средств ПРО, и выбрасывать до 20 ложных целей.
Маневрирование блоков по курсу и высоте делает "Булаву" неуловимой для систем ПРО противника. Круговое вероятное отклонение не превышает 250 метров – для ядерного блока это равнозначно прямому попаданию.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Архангельск" проекта "Ясень-М" усилит отряд "океанских ниндзя", задачи которых – слежение, сопровождение, нейтрализация (при необходимости) авианосных ударных групп противника, стратегических субмарин типа "Огайо" (с 24 баллистическими ракетами "Трайдент" на борту), и других важных целей (включая береговые). Малозаметные "Ясени" вооружены "до зубов" 533-мм минами и крылатыми ракетами, вскоре получат на вооружение гиперзвуковые "Цирконы". Кроме того, субмарины проекта 885М располагают совершенными радиоэлектронными комплексами.
Невероятные боевые характеристики "Ясеней" подтверждены специалистами ВМС США и НАТО, которые в течение нескольких недель пытались и не смогли обнаружить в Атлантике субмарину "Северодвинск". После этого Пентагон создал специальную оперативную группу эсминцев – для вероятного противоборства с подводным флотом России в Атлантическом океане.
Между тем, "Севмаш" до 2027 года планирует ежегодно давать ВМФ России по одному РПКСН и одной многоцелевой субмарине проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Конструкторы российского ОПК создают основы ракетно-ядерного подводного флота пятого поколения. Растет скрытность, обновляются системы вооружений, внедряются автоматизированные средства разведки, управления, целеуказания. Многие технологические решения недосягаемы для ВПК стран НАТО.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции