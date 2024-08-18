https://sputnik-georgia.ru/20240818/dtp-na-zapade-gruzii-s-uchastiem-gruzovika---dva-cheloveka-pogibli-289502062.html

ДТП на западе Грузии с участием грузовика – два человека погибли

ДТП на западе Грузии с участием грузовика – два человека погибли

Sputnik Грузия

В городе Самтредия между собой столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей, есть пострадавшие 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T20:45+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в городе Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Мтавари архи". По имеющейся к этому времени информации, между собой столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей. Есть пострадавшие. МВД Грузии начало расследование ДТП по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой причинение смерти двух или более человек". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самтредия

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