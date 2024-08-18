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ДТП на западе Грузии с участием грузовика – два человека погибли
ДТП на западе Грузии с участием грузовика – два человека погибли
Sputnik Грузия
В городе Самтредия между собой столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей, есть пострадавшие 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в городе Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Мтавари архи". По имеющейся к этому времени информации, между собой столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей. Есть пострадавшие. МВД Грузии начало расследование ДТП по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой причинение смерти двух или более человек". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, самтредия, дтп
происшествия, новости, грузия, самтредия, дтп

ДТП на западе Грузии с участием грузовика – два человека погибли

20:45 18.08.2024 (обновлено: 20:48 18.08.2024)
© photo: Sputnik / StringerСкорая медицинская помощь 112
Скорая медицинская помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В городе Самтредия между собой столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей, есть пострадавшие
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика в городе Самтредиа (регион Имерети), сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По имеющейся к этому времени информации, между собой столкнулись грузовик и несколько легковых автомобилей. Есть пострадавшие.
МВД Грузии начало расследование ДТП по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой причинение смерти двух или более человек".
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.
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