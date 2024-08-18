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Каким будет 2024 год для экспортеров грузинского вина – исследование
Каким будет 2024 год для экспортеров грузинского вина – исследование
Sputnik Грузия
Одним из основных направлений экспорта грузинского вина остается Россия 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T21:52+0400
2024-08-18T21:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Общий оборот винных компаний в Грузии по прогнозу на 2024 год вырастет умеренно на 5%, говорится в исследовании рынка аналитической компании TBC Capital. В 2023 году Грузия заработала 259 миллионов долларов от экспорта вина, что составило 4,1% от общего объема экспорта. Грузия входит в число 20 крупнейших стран-экспортеров вина, стабильно удерживая свое место. В 2023 году экспорт грузинского вина достиг рекордного уровня выручки. Одним из основных направлений экспорта грузинского вина остается Россия. За пять месяцев 2024 года экспорт в РФ увеличился на 52% по сравнению с прошлым годом, что в основном вызвано повышением акцизов. Экспортеры вина решили вывезти значительную часть продукции незадолго до вступления в силу повышения акцизов. Ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции выросли в России примерно в три раза с 1 мая 2024 года. За последние девять лет общая выручка местных производителей увеличилась на 16%, согласно совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR), что указывает на существенный и устойчивый прогресс в отрасли. В 2023 году общий оборот вина и алкогольных напитков достиг 1,43 млрд лари, что на 4,6% выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах и в 2024 году планирует потратить 16 миллионов лари на мероприятия, направленные на его популяризацию. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Каким будет 2024 год для экспортеров грузинского вина – исследование
21:52 18.08.2024 (обновлено: 22:01 18.08.2024)
Одним из основных направлений экспорта грузинского вина остается Россия
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Общий оборот винных компаний в Грузии по прогнозу на 2024 год вырастет умеренно на 5%, говорится в исследовании рынка аналитической компании TBC Capital.
В 2023 году Грузия заработала 259 миллионов долларов от экспорта вина, что составило 4,1% от общего объема экспорта. Грузия входит в число 20 крупнейших стран-экспортеров вина, стабильно удерживая свое место. В 2023 году экспорт грузинского вина достиг рекордного уровня выручки.
"Прогноз на 2024 год учитывает текущие тенденции экспорта, которые показывают растущий интерес к грузинским винам на различных международных рынках, а также потребление и высокий спрос внутри страны", – говорится в исследовании.
Одним из основных направлений экспорта грузинского вина остается Россия. За пять месяцев 2024 года экспорт в РФ увеличился на 52% по сравнению с прошлым годом, что в основном вызвано повышением акцизов.
Экспортеры вина решили вывезти значительную часть продукции незадолго до вступления в силу повышения акцизов. Ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции выросли в России примерно в три раза с 1 мая 2024 года.
За последние девять лет общая выручка местных производителей увеличилась на 16%, согласно совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR), что указывает на существенный и устойчивый прогресс в отрасли.
В 2023 году общий оборот вина и алкогольных напитков достиг 1,43 млрд лари, что на 4,6% выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах и в 2024 году планирует потратить 16 миллионов лари на мероприятия, направленные на его популяризацию.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.